Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Αναλυτική πρόγνωση για κέντρο και προάστια

Snapshot Η χώρα εισέρχεται σε περίοδο κακοκαιρίας με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες βροχές και καταιγίδες.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες και συνεχίζεται έως το βράδυ.

Στην Αττική, το κέντρο και τα προάστια (βόρεια, ανατολικά, δυτικά) θα επηρεαστούν από βροχές και αστραπές.

Το φαινόμενο θα προκαλέσει προσωρινή μετατροπή των καιρικών συνθηκών από καλοκαιρινές σε φθινοπωρινές. Snapshot powered by AI

Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες καθώς κακοκαιρία... εξπρές θα ρίξει τον υδράργυρο ενώ βροχές και καταιγίδες θα μετατρέψουν (για λίγο) το καλοκαίρι σε φθινόπωρο.

Σύμφωνα με το meteo.gr, από τις πρώτες μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και το βράδυ, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις αστραπές.

Αναλυτικά η πρόβλεψη για το κέντρο και τα προάστια της Αττικής:

Κέντρο:

Βόρεια προάστια:

Δυτικά προάστια:

Ανατολικά προάστια:

Νότια προάστια:

Διαβάστε επίσης