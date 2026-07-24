Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί και το 2027

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Δραματική επιδείνωση του Super El Niño - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας
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  • Το φαινόμενο Ελ Νίνιο εξελίσσεται προς ένα πολύ ισχυρό ή "υπερ-Ελ Νίνιο" με σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό.
  • Οι ατμοσφαιρικοί δείκτες, όπως ο Southern Oscillation Index, επιβεβαιώνουν την ενίσχυση του φαινομένου με έντονα αρνητικές τιμές που δείχνουν εξασθένηση της κυκλοφορίας Walker.
  • Το Ελ Νίνιο αναμένεται να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2027, με υψηλές πιθανότητες συνέχισης των επιπτώσεων έως τον Μάιο του 2027.
  • Περιοχές όπως η Βόρεια και Νότια Αμερική, η Ευρώπη, η Αφρική και η Ασία θα βιώσουν θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα λόγω του φαινομένου.
  • Στην Ελλάδα, το Ελ Νίνιο μπορεί να αυξήσει τη συχνότητα και ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως καύσωνες, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και έντονες βροχοπτώσεις, χωρίς άμεση σύνδεση με συγκεκριμένο τύπο χειμώνα.
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Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη του φαινομένου Ελ Νίνιο, καθώς τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι όχι μόνο παραμένει ενεργό, αλλά ενισχύεται με ταχύτερο ρυθμό, εξελισσόμενο προς ένα πολύ ισχυρό ή ακόμη και "υπερ-Ελ Νίνιο" (Super El Niño).

Σύμφωνα με τη νέα επιστημονική ενημέρωση από ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia, οι μετρήσεις στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας αυξάνονται σταθερά, ένδειξη ότι το φαινόμενο συνεχίζει να ενδυναμώνεται και ενδέχεται να επηρεάσει το παγκόσμιο κλίμα μέχρι και τις αρχές του 2027.

Οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό ανεβαίνουν συνεχώς

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας (Sea Surface Temperatures - SST), οι οποίες αποτελούν τον βασικότερο δείκτη έντασης του Ελ Νίνιο.

Τα στοιχεία δείχνουν μια εντυπωσιακή ανοδική πορεία:

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες ήταν κατά μέσο όρο 0,98°C υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα. Μέχρι τον Ιούνιο η απόκλιση αυξήθηκε στους 1,55°C. Στις 15 Ιουλίου η ανωμαλία έφτασε τους 2,1°C πάνω από τον μέσο όρο, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρό.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές:

«Οι παρατηρήσεις των θερμοκρασιών στον Ειρηνικό δείχνουν ότι οι συνθήκες Ελ Νίνιο συνεχίζουν να ενισχύονται, γεγονός που υποδηλώνει ότι το φαινόμενο εξελίσσεται προς ένα πολύ ισχυρό επεισόδιο.»

Δεν θερμαίνεται μόνο ο ωκεανός

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τους ατμοσφαιρικούς δείκτες.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τον Southern Oscillation Index (SOI), έναν από τους σημαντικότερους δείκτες που αποτυπώνουν τη μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στον Ειρηνικό.

Ο δείκτης αυτός βασίζεται στη διαφορά ατμοσφαιρικής πίεσης μεταξύ της Ταϊτής και του Ντάργουιν της Αυστραλίας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

τον Ιούνιο ο SOI διαμορφώθηκε στο -24,9, ενώ στις 18 Ιουλίου υποχώρησε ακόμη περισσότερο στο -30,0.

Οι τόσο έντονα αρνητικές τιμές σημαίνουν ότι η λεγόμενη κυκλοφορία Walker, ένα βασικό σύστημα ανέμων πάνω από τον τροπικό Ειρηνικό, εξασθενεί σημαντικά, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός ισχυρού Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί και το 2027

Τα κλιματικά μοντέλα είναι ιδιαίτερα σαφή ως προς τη διάρκειά του.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχει:

100% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο του 2027. 94% πιθανότητα να συνεχίσει να επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα μέχρι και τον Μάιο του 2027.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιπτώσεις του δεν θα περιοριστούν στους επόμενους μήνες, αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν δύο συνεχόμενες εποχές σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), το Ελ Νίνιο αναμένεται να οδηγήσει σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα ισχυρότερα σήματα υπερθέρμανσης αναμένονται σε:

τη νότια και δυτική Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, την Καραϊβική, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, μεγάλο μέρος της Ασίας.

Θερμότερες από τις φυσιολογικές συνθήκες προβλέπονται επίσης:

στη Νότια Αμερική, στη νότια Αφρική, στις τροπικές περιοχές της Αφρικής, στη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς και στις παράκτιες περιοχές της Αυστραλίας.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν και το Ελ Νίνιο εκδηλώνεται στον τροπικό Ειρηνικό, οι επιδράσεις του μεταφέρονται μέσω της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Για την Ελλάδα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν προκαλεί άμεσα συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα, ωστόσο αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καταστάσεων όταν συνδυάζεται με τη γενικότερη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Εφόσον το φαινόμενο παραμείνει τόσο ισχυρό, η χώρα μας ενδέχεται να βιώσει:

μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερους καύσωνες, θερμότερα καλοκαίρια με περισσότερες ημέρες άνω των 40°C, αυξημένο κίνδυνο ξηρασίας και λειψυδρίας, υψηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, επεισόδια έντονων καταιγίδων και πλημμυρών όταν διέρχονται ψυχρές αέριες μάζες, λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας υδρατμών που συγκρατεί η θερμότερη ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, η σημαντικά θερμότερη Μεσόγειος μπορεί να λειτουργήσει ως «καύσιμο» για ισχυρές καταιγίδες και μεσογειακούς κυκλώνες (medicanes), αυξάνοντας τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων κυρίως από το φθινόπωρο και μετά.

Τι μπορεί να συμβεί τον χειμώνα

Σύμφωνα με τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office), οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο στην Ευρώπη είναι κυρίως έμμεσες.

Για το Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται η πιθανότητα ενός πιο υγρού, ηπιότερου και ανεμώδους φθινοπώρου και αρχών χειμώνα, ενώ προς το τέλος του χειμώνα δεν αποκλείονται ψυχρότερες περίοδοι.

Για την Ελλάδα δεν υπάρχει άμεση και σταθερή σύνδεση του Ελ Νίνιο με έναν συγκεκριμένο τύπο χειμώνα. Ωστόσο, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων μπορεί να αυξηθεί η μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη Μεσόγειο, οδηγώντας σε εναλλαγές ανάμεσα σε θερμές περιόδους και σύντομα διαστήματα έντονων βροχοπτώσεων ή κακοκαιριών.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι, σε έναν πλανήτη που ήδη θερμαίνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής, ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον παράγοντας ενίσχυσης των ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξάνοντας την πιθανότητα νέων ρεκόρ θερμοκρασίας και σημαντικών κλιματικών επιπτώσεων σε πολλές περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου.

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