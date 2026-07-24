Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου - «Προσοχή σε Αττική και Χαλκιδική - Οι επικίνδυνες ώρες»

Snapshot Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με «κόκκινη προειδοποίηση» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Παρασκευή έως το πρωί του Σαββάτου.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται στη Χαλκιδική από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, καθώς και σε περιοχές του Ιονίου και της δυτικής Πελοποννήσου.

Στην Αττική, οι βροχές ξεκινούν από το μεσημέρι στις βόρειες περιοχές, με έντονα φαινόμενα κυρίως τις πρώτες βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι στο Ιόνιο και αργότερα στο Αιγαίο, προκαλώντας δυσκολίες στον απόπλου πλοίων.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται βελτίωση του καιρού, χωρίς νέο κύμα καύσωνα έως τις 3 Αυγούστου, με τοπικές βροχές πιθανές τη Δευτέρα στα βορειοδυτικά. Snapshot powered by AI

Αρκετά σοβαρή αναμένεται η επιδείνωση του καιρού σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας την Παρασκευή, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου στο πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με «κόκκινη προειδοποίηση», καλύπτοντας την περίοδο από αύριο έως τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα σε Χαλκιδική και Αττική

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η Χαλκιδική απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες τοπικά θα είναι έντονες. Παρόμοια φαινόμενα θα επηρεάσουν το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, καθώς και τις παράκτιες περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου.

Από το μεσημέρι, καταιγίδες και έντονες βροχές θα πλήξουν τη Θεσσαλία, κυρίως τις ανατολικές και κεντροανατολικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, την Εύβοια και τις Σποράδες. Τοπικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείονται και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Προσοχή στην Αττική τις βραδινές ώρες

Στην Αττική, οι πρώτες βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στις βόρειες περιοχές, όμως η κύρια επιβάρυνση θα εκδηλωθεί τις πρώτες βραδινές ώρες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα. Παράλληλα, βροχοπτώσεις θα σημειωθούν και σε νησιά του Αιγαίου, γεγονός μη σύνηθες για την εποχή.

Επιπλέον, οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι στο Ιόνιο, προκαλώντας πιθανές δυσκολίες στον απόπλου πλοίων, ενώ από αργά το απόγευμα θα ενταθούν και στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε επίπεδα κάτω των 31 βαθμών Κελσίου.

Προοπτικές για το Σαββατοκύριακο και τις επόμενες ημέρες

Το Σάββατο, οι καταιγίδες θα εμφανιστούν κυρίως νωρίς το πρωί στο Αιγαίο, ενώ κάποιες βροχές μπορεί να επηρεάσουν την Κρήτη. Ωστόσο, ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος και το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει ομαλά. Την προσεχή Δευτέρα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Μέχρι τις 3 Αυγούστου δεν προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα, με τον μετεωρολόγο να επισημαίνει πως ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία.

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