Καιρός: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Φθιώτιδας - «Προσέξτε τις επόμενες 12 ώρες»

Snapshot Η Πολιτική Προστασία προειδοποίησε τους κατοίκους της Φθιώτιδας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για τις επόμενες 12 ώρες μέσω μηνύματος 112.

Έξι περιοχές της χώρας τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) για το Σάββατο, περιλαμβάνοντας περιοχές της Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Βορείου Αιγαίου.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα αναμένονται σήμερα Παρασκευή σε Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παράλια Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, καθώς και σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στην Αττική προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.

Τα έντονα φαινόμενα του Σαββάτου θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες με την Πολιτική Προστασία να βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση.

Χαρακτηριστικό είναι πως λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι στα κινητά των κατοίκων της Φθιώτιδας ήχησε το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για τουλάχιστον 12 ώρες.

Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο

Παράλληλα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αύριο σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν αρκετές περιοχές της χώρας:

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της

Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη)

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Η Επιτροπή συνεδρίασε παρουσία του του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά και το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

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