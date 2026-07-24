Καιρός: Τι δείχνουν ECMWF και GEFS για τη βροχή στην Αττική - Ανάλυση Θοδωρή Κολυδά

Snapshot Σήμερα στην Αττική αναμένονται βροχοπτώσεις με έντονο τοπικό χαρακτήρα και ενδεχόμενες ισχυρές καταιγίδες σε βόρεια, δυτικά και ηπειρωτικά τμήματα.

Τα προγνωστικά μοντέλα διαφωνούν ως προς την ένταση της βροχής, με το ευρωπαϊκό ECMWF να προβλέπει έως 15 χιλιοστά και το αμερικανικό GEFS 3-4 χιλιοστά.

Από την Κυριακή και μετά αναμένεται σταθεροποίηση του καιρού με μηδενισμό του υετού και άνοδο της θερμοκρασίας.

Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 29 βαθμούς, θα μειωθεί το Σάββατο και θα αυξηθεί ξανά από την Κυριακή έως την Τρίτη, όπου θα φτάσει έως 36 βαθμούς.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα αυξηθούν από 18-20 βαθμούς σήμερα σε 23-26 βαθμούς από τη Δευτέρα, εντείνοντας την αίσθηση ζέστης τη νύχτα. Snapshot powered by AI

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο επεισόδιο βροχοπτώσεων του επόμενου δεκαημέρου για την Αττική, με τα προγνωστικά μοντέλα να συγκλίνουν στην εκδήλωση φαινομένων, αλλά να διαφωνούν ως προς την έντασή τους.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF εμφανίζεται σαφώς πιο «γενναιόδωρο» στις εκτιμήσεις του, με τη διάμεσο του ensemble να προσεγγίζει τα 15 χιλιοστά βροχής για σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αντίθετα, το αμερικανικό μοντέλο GEFS προβλέπει αισθητά χαμηλότερα ύψη υετού, της τάξης των 3 έως 4 χιλιοστών.

Η διαφορά αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα στις πιθανότητες υπέρβασης συγκεκριμένων ποσοτήτων βροχής. Το ECMWF δίνει πολύ υψηλή πιθανότητα να ξεπεραστούν τα 5 χιλιοστά, ενώ καταγράφει αξιόλογη πιθανότητα ακόμη και για ποσότητες άνω των 10 χιλιοστών. Το GEFS παραμένει πιο συγκρατημένο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η εικόνα αυτή παραπέμπει σε καταιγιδοφόρες συνθήκες με έντονα τοπικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η βροχή δεν θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν σύντομες αλλά ισχυρές καταιγίδες, ενώ σε άλλες τα φαινόμενα θα είναι σαφώς ασθενέστερα ή και περιορισμένα. Μεγαλύτερες πιθανότητες για αξιόλογες βροχοπτώσεις παρουσιάζουν τα βόρεια, τα δυτικά και τα ηπειρωτικά τμήματα της Αττικής, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται πρόσκαιρη επιδείνωση και στο κέντρο της Αθήνας.

Για το Σάββατο διατηρείται μικρή πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών φαινομένων, όμως από την Κυριακή και μετά τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ουσιαστικό μηδενισμό του υετού, με την ατμόσφαιρα να σταθεροποιείται.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία μετά τη σύντομη δροσερή ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα η μέγιστη αναμένεται κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο θα υποχωρήσει αισθητά στους 26 με 28 βαθμούς λόγω της συννεφιάς και της μεταβολής του καιρού.

Από την Κυριακή, όμως, ο υδράργυρος θα πάρει και πάλι την ανηφόρα, φτάνοντας τους 29 έως 31 βαθμούς. Τη Δευτέρα οι μέγιστες θα διαμορφωθούν στους 33 με 34 βαθμούς, ενώ η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Τρίτη, όταν η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη προβλέπεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις μέγιστες να παραμένουν γύρω στους 33 βαθμούς, ενώ στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν πάνω από τους 30 βαθμούς έως το τέλος της περιόδου.

Ανοδική τάση θα παρουσιάσουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες από τους 18 έως 20 βαθμούς σήμερα και το Σαββατοκύριακο θα διαμορφωθούν στους 23 έως 26 βαθμούς από τη Δευτέρα και μετά, ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

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