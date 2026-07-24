Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι

Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: Red Code για 6 περιοχές το Σάββατο – Αναμένονται καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνοί και χαλάζι
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  • Το Σάββατο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό έξι περιοχές λόγω αναμενόμενων καταιγίδων, μπουρινιών, κεραυνών και χαλαζοπτώσεων.
  • Σήμερα Παρασκευή, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παράλια Λάρισας, Μαγνησίας και Φθιώτιδας, καθώς και σε Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Νότια Εύβοια.
  • Στην Αττική προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.
  • Το Σάββατο τα έντονα και τοπικά ισχυρά φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο, με εξασθένηση από το μεσημέρι.
  • Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, αύριο σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν αρκετές περιοχές της χώρας:

  • Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) οι παρακάτω περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας (περιλαμβανομένων και των Σποράδων) της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφερειακή Ενότητα Θάσου και Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (Νήσος Σαμοθράκη), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  • Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Η Επιτροπή συνεδρίασε παρουσία του του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, μετά και το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

  • Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
  • Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

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