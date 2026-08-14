Άρση απαγορευτικού στις 16:00 σε Ραφήνα και Λαύριο - Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά

Snapshot Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου άρθηκε μετά τις 16:00 λόγω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Τα δρομολόγια από τον Πειραιά συνεχίζονται κανονικά χωρίς περιορισμούς.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προσαρμόζουν και προσθέτουν δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν τους επιβάτες που επηρεάστηκαν από το απαγορευτικό.

Επιβάτες συνιστάται να φτάνουν εγκαίρως στα λιμάνια και να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια λόγω καιρικών συνθηκών και αυξημένης κίνησης.

Προγραμματίστηκαν συγκεκριμένες αναχωρήσεις από Ραφήνα και Λαύριο μετά την άρση του απαγορευτικού. Snapshot powered by AI

Άρση του απαγορευτικού απόπλου μετά τις 16:00 στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και οι άνεμοι υποχωρούν. Νωρίτερα, τα δύο λιμάνια παρέμεναν σε περιορισμό λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ τα δρομολόγια από τον Πειραιά εκτελούνται κανονικά.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που είχαν επηρεαστεί από το απαγορευτικό, εν μέσω της αυξημένης κίνησης για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Τα δρομολόγια από Ραφήνα

Μετά την άρση του απαγορευτικού, έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες αναχωρήσεις:

16:00 – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος

16:15 – FAST FERRIES ANDROS: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος

18:00 – SUPERFERRY: Ραφήνα – Άνδρος

18:45 – ANDROS QUEEN: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος

19:15 – ANDROS KING: Ραφήνα – Άνδρος

Τα δρομολόγια από Λαύριο

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου προγραμματίζονται:

16:00 – SUPERSTAR: Λαύριο – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος

16:00 – TERRA JET 2: Λαύριο – Τήνος – Μύκονος – Πάρος

01:00, Σάββατο 15/08 – ΑΡΤΕΜΙΣ: Λαύριο – Μήλος

Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι και θα πνέουν σήμερα τοπικά έως 9 μποφόρ, ενώ οι ριπές του ανέμου θα ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλό θα είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα οι άνεμοι φθάνουν έως και τα 9 μποφόρ, ενώ πολύ ισχυροί βοριάδες επηρεάζουν το νότιο τμήμα του Ευβοϊκού, τη νότια Εύβοια, τη Σύρο, την Τήνο, την Άνδρο, τη Μύκονο, την Κέα και την Κύθνο.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, οι άνεμοι έως 9 μποφόρ αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 16:00, ενώ μέχρι περίπου τις 19:00 υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουν σε αυτές τις εντάσεις, πιθανώς με πιο περιορισμένη έκταση και κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα.

Κολυδάς: Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – «Προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις»

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά και ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook, στην οποία επισυνάπτει και σχετικό χάρτη, το μελτέμι στο Αιγαίο είναι ισχυρό, ενώ εφιστά και προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

«Στα βόρεια–βορειοδυτικά Βαλκάνια επικρατούν σχετικά υψηλές πιέσεις, γύρω στα 1018 hPa, ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρείται το θερμικό χαμηλό, με πιέσεις κοντά στα 1004 hPa. Η σημαντική αυτή διαφορά πίεσης δημιουργεί ισχυρή βαροβαθμίδα πάνω από το Αιγαίο, όπως αποτυπώνεται και από τις πυκνές ισοβαρείς. Πρόκειται για τον κλασικό μηχανισμό των ετησίων ανέμων (μελτεμιού)», εξηγεί ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.

Και προσθέτει ότι «με βάση τη συνοπτική κατάσταση, οι βόρειοι έως βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν γενικά τα 6–7 Μποφόρ, ενώ στα γνωστά σημεία επιτάχυνσης —Κεντρικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Καφηρέας— φτάνουν και τα 8 Μποφόρ», ενώ «η ΕΜΥ στο πρωινό δελτίο θαλασσών αναφέρει τοπικά ακόμη και 9 Μποφόρ».

«Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία και να επικοινωνούν με Λιμεναρχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια», υπογραμμίζει ο κ. Κολυδάς.

Πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται για αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

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