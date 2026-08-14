Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός δέχτηκε άγρια επίθεση από αγνώστους - Του πήραν 400 ευρώ

Snapshot Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας δέχτηκε άγρια επίθεση και ληστεία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τέσσερα άτομα τον προσέγγισαν αιφνιδιαστικά και του αφαίρεσαν 400 ευρώ πριν διαφύγουν.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας έπεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:25, στο ύψος του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς».

Μια ομάδα περίπου τεσσάρων ατόμων τον προσέγγισε αιφνιδιαστικά και του επιτέθηκε με βία, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει. Οι δράστες κατάφεραν να του αρπάξουν το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από τα χτυπήματα που δέχτηκε, ο αστυνομικός τραυματίστηκε και μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.