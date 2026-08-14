Δύο συλλήψεις για την επίθεση στο συνεργείο του Mega στη Χαλκιδική - Ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άνδρες για την επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο του Mega στη Σίβηρη Χαλκιδικής κατά την κάλυψη πυρκαγιάς.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας τρίτος συνεργός, του οποίου τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Το συνεργείο δέχθηκε απειλές, ύβρεις και σωματική επίθεση, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε εξοπλισμό δημοσιογράφου.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής με τη σχηματισθείσα δικογραφία. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14 Αυγούστου οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας, για την επίθεση σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου Mega που κάλυπτε τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, όταν τηλεοπτικό συνεργείο βρέθηκε στην περιοχή της Σίβηρης προκειμένου να καταγράψει την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να μεταδώσει την εικόνα από το πύρινο μέτωπο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τα μέλη του συνεργείου και αφαίρεσαν ένα μικρόφωνο, ενώ παράλληλα τους απείλησαν και τους εξύβρισαν. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, και φθορές στο κινητό τηλέφωνο γυναίκας δημοσιογράφου.

Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις καταγγελίες της δημοσιογράφου του MEGA, Μαρίας Γουγουτσά, για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επίθεση.

Όπως περιέγραψε η ίδια, οι δράστες αρχικά επιχείρησαν να απομακρύνουν το συνεργείο από την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν φιάλες και ότι υπήρχε κίνδυνος έκρηξης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της, η ένταση κλιμακώθηκε.

Η δημοσιογράφος έκανε λόγο για ύβρεις και σωματική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του συνεργείου εκδιώχθηκαν με τη βία από το σημείο.

Μετά την καταγγελία και την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Διαβάστε επίσης