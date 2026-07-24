Καιρός: Δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, τι λέει το ECMWF

Snapshot Την Παρασκευή 24/7/2026 αναμένεται δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία με βροχές και έντονες καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Α. Στερεά Ελλάδα, Εύβοια και Β-ΒΔ Αιγαίο, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και χαλαζοπτώσεις.

Οι καταιγίδες της Παρασκευής μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση.

Το Σάββατο 25/7 προβλέπονται παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο Β. Αιγαίο και την Εύβοια, με άνεμους 6-7 μποφόρ και μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή 26/7 αναμένεται ηλιοφάνεια με άνεμους στα δυτικά 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά 4-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τη Δευτέρα 27/7 προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και παροδικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με άνοδο της θερμοκρασίας και μέγιστες τιμές έως 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Για δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία μεσούντος του θέρους κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος με αφορμή την επερχόμενη αλλαγή του καιρού.

Όπως αναφέρει το μετεωρολογικό μοντέλο ECMWF σημειώνει: Διαβαθμισμένος δείκτης ακραίων τιμών του ύψους του υετού (πράσινο χρώμα), της έντασης των ανέμων (μοβ χρώμα) και των θερμοκρασιών (γκρι - μπλε για τις χαμηλές και κίτρινο - κεραμιδί για τις υψηλές) για την Παρασκευή 24-7-2026.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται από την κεντρική Ευρώπη προς την περιοχή μας και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) θα επηρεάσει με βροχές και καταιγίδες τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια και το Β-ΒΔ Αιγαίο θα είναι έντονες, κάτι που σημαίνει ότι θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις ή/και από ισχυρές βροχοπτώσεις ικανές να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι ταξιδεύουν, οι κατασκηνωτές και αυτοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι στα πελάγη θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση.

Το Σάββατο (25/7), παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται τις πρωινές ώρες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα και κυρίως στο Β. Αιγαίο και την Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ έως ΒΔ με ένταση στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Την Κυριακή (26/7), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά Β-ΒΔ 4 με 6 και πρόσκαιρα στην Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Τη Δευτέρα (27/7), στη δυτική, την κεντρική και βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικέ ς νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στην Ήπειρο και τη Μακεδονία θα σημειωθούν παροδικοί όμβροι ή / και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ΒΔ ως 5 μποφόρ (Δωδεκάνησα). Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και σύμφωνα με πρώτες ενδείξεις οι μέγιστες τιμές της θα φθάσουν στα ηπειρωτικά τους 39 και στα νησιά τους 35 βαθμούς.

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 23-07-2026 1100 τοπική ώρα εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Κακοκαιρία προβλέπεται σήμερα Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

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