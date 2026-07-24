Εντυπωσιακό βίντεο: Κατάλευκο τοπίο στον Όλυμπο μετά από έντονη χαλαζόπτωση

Σε πλήρη εξέλιξη η κακοκαιρία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εντυπωσιακό βίντεο: Κατάλευκο τοπίο στον Όλυμπο μετά από έντονη χαλαζόπτωση
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα φέρνει καταιγίδες, μπουρίνια και έντονες χαλαζοπτώσεις, με τον Όλυμπο να έχει κατάλευκο τοπίο από χαλάζι.
  • Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε μετά από έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού.
  • Σήμερα Παρασκευή, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, παράλια Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, καθώς και Ημαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Νότια Εύβοια.
  • Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής.
  • Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές και θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που χτυπάει πολλές περιοχές της χώρας και φέρνει ανατροπή σκηνικού με καταιγίδες, μπουρίνια αλλά και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ενδεικτικό είναι εντυπωσιακό βίντεο της σελίδας στο facebook Weather Forecast Greece που καταγράφει στιγμιότυπο από έντονη χαλαζόπτωση στον Όλυμπο. Το κατάλευκο τοπίο που δημιουργήθηκε δε θυμίζει σε τίποτα μέσα καλοκαιριού!

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έπειτα και από το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

  • Για σήμερα Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στις Σποράδες, στην Κεντρική και τη Βόρεια Εύβοια και στα παράλια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας και Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ημαθία, την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τη Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα και το βράδυ.
  • Για αύριο Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας και θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και στο βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο (Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη). Από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

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