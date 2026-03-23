Κέρκυρα: Υδροστρόβιλος σε Ερεικούσα, Μαθράκι και Οθωνούς - Βίντεο με το εντυπωσιακό φαινόμενο

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο υδροστρόβιλου σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή των Διαποντίων Νήσων, βορειοδυτικά της Κέρκυρας.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη θαλάσσια περιοχή της Ερεικούσας, του Μαθρακίου και των Οθωνών σε περιβάλλον αυξημένης αστάθειας και τοπικών θερμικών αντιθέσεων μεταξύ επιφάνειας θάλασσας και ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας.

Τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα όταν:

υπάρχουν ψυχρότερες αέριες μάζες σε ύψος,

η θάλασσα παραμένει σχετικά θερμή,

επικρατούν ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, που επιτρέπουν την ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών πυρήνων,

και υπάρχει τοπική σύγκλιση ανέμων που ενισχύει την περιστροφή.

Ο συγκεκριμένος υδροστρόβιλος φαίνεται να ανήκει στην κατηγορία των fair‑weather waterspouts, δηλαδή εκείνων που σχηματίζονται σε σχετικά ήπιες συνθήκες, χωρίς την παρουσία έντονης καταιγίδας.

Παρότι εντυπωσιακοί, τέτοιοι υδροστρόβιλοι είναι συνήθως βραχύβιοι και χαμηλής έντασης, παραμένουν επικίνδυνοι για μικρά σκάφη που βρίσκονται κοντά.

