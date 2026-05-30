Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων στην Βίγο της βορειοδυτικής Ισπανίας, καθώς κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής έπαρσης της εθνικής σημαίας, παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα (σε συνδυασμό με τις ριπές ανέμων) που οδήγησε στην πτώση αυτής μπροστά στα βλέμματα των επισήμων και χιλιάδων παρευρισκομένων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του βασιλιά Φελίπε, της διαδόχου του ισπανικού θρόνου, πριγκίπισσα Λεονόρ, καθώς και υψηλόβαθμων στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων. Την ώρα που η σημαία υψωνόταν στον ιστό, το σύστημα ανάρτησης παρουσίασε δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να αποσυνδεθεί και να πέσει στο έδαφος.

Το αμήχανο βλέμμα του Φελίπε (με τα μάτια «καρφωμένα» στη σημαία) καθώς αυτή καταλήγει στο έδαφος, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Οι κάμερες κατέγραψαν την αντίδραση του Ισπανού μονάρχη, ο οποίος παρακολουθούσε την εξέλιξη του απρόοπτου από την εξέδρα των επισήμων, δίπλα στην κόρη του.

Το περιστατικό προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία στην εξέδρα των επισήμων, καθώς η έπαρση της σημαίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και πλέον συμβολικές στιγμές της τελετής. Οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στο πρωτόκολλο, αντέδρασαν άμεσα, περισυνέλεξαν τη σημαία με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αποκατέστησαν την τάξη χωρίς να διακοπεί η εκδήλωση.

Τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από τη στιγμή της πτώσης της σημαίας, οι οποίες έκαναν γρήγορα τον «γύρο» των κοινωνικών δικτύων και προκάλεσαν πλήθος σχολίων.

Η εφετινή διοργάνωση επηρεάστηκε και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Η βροχή και οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν στην ακύρωση ορισμένων προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων η αεροπορική επίδειξη και η παραδοσιακή πτώση αλεξιπτωτιστή που μεταφέρει τη μεγάλη εθνική σημαία κατά την έναρξη των εορτασμών.

Παρά τις δυσκολίες, οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με μεγάλη συμμετοχή πολιτών, οι οποίοι βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση και να τιμήσουν τις ισπανικές Ένοπλες Δυνάμεις.