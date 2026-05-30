Νίκος Μαραντζίδης: Πώς απαντά στο πρωτοσέλιδο που τον συνδέει με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

Ο σύμβουλος του Αλεξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης διαψεύδει με δήλωσή του το πρωτοσέλιδο του αυριανού φύλλου της εφημερίδας Documento, το οποίο τον συνδέει με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, βασιζόμενο σε παλαιότερη αποκάλυψη

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Ο Νίκος Μαραντζίδης διαψεύδει κατηγορηματικά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento που τον συνδέει με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.
  • Το δημοσίευμα βασίζεται σε παλαιότερη αποκάλυψη των Anonymous σχετικά με συνεργασία του Μαραντζίδη με ΜΚΟ χρηματοδοτούμενες από το Βρετανικό Φόρεϊν Όφις.
  • Ο Μαραντζίδης προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας για συκοφαντία και συνδέει την υπόθεση με το σκάνδαλο των υποκλοπών.
  • Κατηγορεί το δημοσίευμα ως πολιτική επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του ίδιου, με στόχο να πλήξουν την επιστροφή του Τσίπρα στην πολιτική.
  • Εκφράζει ανησυχία για θέματα εθνικής ασφάλειας και την αδιαφάνεια που προκύπτει από τη νομοθεσία περί παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.
Ο σύμβουλος του Αλεξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης διαψεύδει με δήλωσή του το πρωτοσέλιδο του αυριανού φύλλου της εφημερίδας Documento, το οποίο τον συνδέει με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, βασιζόμενο σε παλαιότερη αποκάλυψη των Anonymous.

Στο προωθητικό κείμενο της εφημερίδας αναφέρεται: "Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών. Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding. Τι είχαν αποκαλύψει οι Anonymous για τη συνεργασία του Νίκου Μαραντζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνταν από το Φόρεϊν Όφις. Τι συνδέει τον πρώην πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της «πρώτης φοράς Αριστερά»".

Η απάντηση του Νίκου Μαραντζίδη

Σε δήλωση του ο Νίκος Μαραντζίδης χαρακτηρίζει ανυπόστατο το δημοσίευμα και προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας, ενώ προχωρά και σε σύνδεση της υπόθεσης με τις υποκλοπές.

Η δήλωση του Νίκου Μαραντζίδη έχει ως εξής:

"Η φύση των επιστημονικών μου μελετών, μου έχει διδάξει να έχω βαθιά κατανόηση της πολιτικής εχθρότητας και της σκοπιμότητας. Καθώς και γνώση του σε ποιες ακρότητες μπορεί αυτή να φτάσει.

Ο Τσίπρας άλλωστε δεν υπήρξε ποτέ ένας άχρωμος πολιτικός, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που γεννά συναισθήματα αγάπης αλλά και μίσους. Καμιά φορά και τις μεταπτώσεις από την αγάπη στο μίσος. Αυτό οδηγεί σε περίεργα και σκοτεινά μονοπάτια.

Ένα τέτοιο μονοπάτι φαίνεται ότι έχει πάρει αυτός που σήμερα, θέλοντας να χτυπήσει τον Τσίπρα, αναδεικνύει ένα άθλιο και παντελώς ανυπόστατο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Documento.

Που ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβουλεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων.

Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκαιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα. Έγινα Τζειμς Μποντ.

Για την υπόθεση της ΕΛ.Α.Σ όμως, και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφυάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημιοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο.

Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας, να κρύβεται κι ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιούμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου; Να μη γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία; Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει δια νόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια".


Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Anonymous.

