Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ – Το απόλυτο φαβορί για τη διαδοχή του

Ο Άρνε Σλοτ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ – Αυτός αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ολλανδού προπονητή

Newsbomb

Τέλος ο Άρνε Σλοτ από τη Λίβερπουλ – Το απόλυτο φαβορί για τη διαδοχή του
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αποτελεί και επίσημα ο Άρνε Σλοτ, με τη διοίκηση του συλλόγου να αποφασίζει την άμεση λύση της συνεργασίας τους, έπειτα από συνάντηση και αξιολόγηση της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Η Λίβερπουλ στρέφεται πλέον στην επόμενη μέρα για την εύρεση του αντικαταστάτη του, με τον Αντόνι Ιραόλα να είναι το απόλυτο φαβορί για να αναλάβει τη θέση.

Ο Άρνε Σλοτ εντάχθηκε στον σύλλογο τον Ιούνιο του 2024 και στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το 20ό πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας. Η αγωνιστική περίοδος 2024 – 2025 ολοκληρώθηκε με εκείνον να αναδεικνύεται Προπονητής της Χρονιάς από την Ένωση Προπονητών (LMA), ενώ, οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Carabao Cup και τους «16» του Champions League.

Στη συνέχεια, εξασφάλισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρόκριση της ομάδας στο Champions League κατά τη σεζόν 2025 – 2026, με τους «κόκκινους» να φτάνουν παράλληλα έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ υπογράμμισαν την εκτίμηση για την επιτυχία που έφερε ο Άρνε Σλοτ στον σύλλογο, καθώς και την ηγετική του παρουσία κατά τη διετή θητεία του. «Το γεγονός ότι πρόκειται για μία δύσκολη απόφαση για τον σύλλογο, είναι αυτονόητο. Η συμβολή του Άρνε στη Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του ήταν σημαντική, ουσιαστική και –το σημαντικότερο για τους φιλάθλους και εμάς– επιτυχημένη.

Η εκτίμησή μας για όσα πέτυχε, δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα επειδή αυτά στηρίχθηκαν σε εργατικότητα, επιμέλεια και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, στοιχεία που επιβεβαίωσαν την άποψή μας ότι πρόκειται για έναν κορυφαίο επαγγελματία στον χώρο του.

Από την πρώτη στιγμή που γνωρίσαμε τον Άρνε, έγινε σαφές ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που απλώς αποδέχεται τις ευθύνες, αλλά τις αγκαλιάζει. Αυτό φάνηκε όταν ανέλαβε την ομάδα, όταν την οδήγησε στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, κατά την οποία αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και βάρη.

Παράλληλα, καταλήξαμε συλλογικά στο συμπέρασμα ότι απαιτείται αλλαγή ώστε ο σύλλογος να συνεχίσει να προοδεύει. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτή η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά τη καρδία, κάθε άλλο.

Θα θέλαμε να καταγράψουμε επίσημα την ευγνωμοσύνη μας προς τον Άρνε, ο οποίος θα κατέχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου ως ο προπονητής που χάρισε στη Λίβερπουλ το 20ό πρωτάθλημα.

Το επίτευγμα αυτό –ακόμη πιο εντυπωσιακό επειδή ήρθε στην πρώτη του κιόλας χρονιά στον πάγκο– βασίστηκε σε εξαιρετική προπονητική δουλειά και ηγεσία κάθε μέρα.

Επίσης, βοήθησε τον σύλλογο να διαχειριστεί μία από τις δυσκολότερες περιόδους που μπορεί να φανταστεί κανείς, μετά την απώλεια του Ντιόγκο (σ.σ. Ζότα). Η συμπόνια και η ανθρωπιά που επέδειξε εκείνη την περίοδο, μαρτυρούν πολλά για τον χαρακτήρα του.

Ως εκ τούτου, μπορούμε μόνο να τού ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο επόμενο στάδιο της προπονητικής του καριέρας, με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσει να διακρίνεται. Το κάνουμε γνωρίζοντας ότι η παρακαταθήκη του στη Λίβερπουλ παραμένει ισχυρή και θα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Παρ’ όλα αυτά, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία της ομάδας εξυπηρετείται καλύτερα έπειτα από μία αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα το έργο του Άρνε, ούτε τον σεβασμό που τρέφουμε προς το πρόσωπό του. Ούτε αποτελεί αντανάκλαση των ικανοτήτων του. Αντίθετα, υποδηλώνει την ανάγκη για μία διαφορετική προσέγγιση.

Ο Άρνε αποχωρεί με την ευγνωμοσύνη μας, έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο Πρέμιερ Λιγκ και γνωρίζοντας ότι εκείνος και η οικογένειά του θα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι στο Άνφιλντ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα τραύματα και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν τον μελλοντικό βασιλιά

18:29LIFESTYLE

Τσιμτσιλή για Μεσσαροπούλου: «Νομίζω ότι είναι καλύτερα, ευχόμαστε σύντομα να βρίσκεται κοντά μας»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ