Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο Νίκος Ταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς...... Σε αγαπώ πολύ...», έγραψε χαρακτηριστικά ο γιος του θανόντα, Χρήστος Ταγαράς, στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς, γεννήθηκε το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε από εκεί με τον βαθμό του έφεδρου ανθυποσμηναγού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα και μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπηρέτησε για χρόνια την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, ως Κοινοτάρχης Χιλιομοδίου (1987-1994) και ως Δήμαρχος Τενέας (1999-2002).

Ταυτόχρονα, υπήρξε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του Νομού Κορινθίας (1999-2002), Πρόεδρος του Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος των ΤΕΔΚ Πελοποννήσου, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο Νομό Κορινθίας και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών.

Από το 2003 έως το 2010, διατέλεσε Νομάρχης Κορινθίας.

Εξελέγη Βουλευτής Κορινθίας, στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.

Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, εξελέγη ξανά Βουλευτής Κορινθίας.

Στις 31 Μαρτίου 2014, ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση στην οποία παρέμεινε έως τη διάλυση της Κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Στις 5 Αυγούστου 2020, ορίστηκε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συλλυπητήρια ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.

Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.

Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι. Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

Με τη σειρά του ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, μέσω ανάρτησής του στα social media.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά. Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.

Στη θητεία του στο ΥΠΕΝ εκτίμησα τον χαρακτήρα του, παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Όπως εκτίμησα και τη μεγάλη αξιοπρέπεια με την οποία έδωσε τη μεγάλη μάχη για την υγεία του.

Η αυτοδιοικητική του διαδρομή ήταν αποτυπωμένη στην προσωπικότητα του, που ήταν συναινετική, με διάθεση κατανόησης και επίλυσης προβλημάτων.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του και τους συνεργάτες του», έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σταύρος Παπασταύρου: «Ένα πολύτιμο στήριγμα - Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον φίλο και συνεργάτη του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πολιτικό ήθος του Νίκου Ταγαρά, αλλά και στα μαθήματα αξιοπρέπειας που παρέδωσε μέσα από τη δύσκολη δοκιμασία με την υγεία του.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σταύρου Παπασταύρου:

«Η απώλεια του Νίκου Ταγαρά αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην καρδιά όλων μας και στη δημόσια ζωή του τόπου.

Ο Νίκος υπήρξε πολύτιμος φίλος, αγαπητός συνεργάτης και ένας ευπατρίδης πολιτικός, που προσέφερε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στο καθήκον, στην Πατρίδα και τους συμπολίτες του.

Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη Πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό, καθώς και στο κυβερνητικό έργο.

Για εμένα, υπήρξε συνοδοιπόρος σε κρίσιμες στιγμές για την Πατρίδα μας τα προηγούμενα χρόνια και πολύτιμο στήριγμα από την πρώτη ημέρα της κοινής μας πορείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Νίκος και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε.

Έφυγε από κοντά μας μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας, γενναιότητας και ψυχικού σθένους.

Θα μας λείψει πολύ.

Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συνεργάτες του και στους πολλούς ανθρώπους που είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συμπορευθούν.

Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Αιωνία σου η μνήμη».

