Μπαράζ πληρωμών σε ανέργους, μητέρες και συνταξιούχους έως τις 5 Ιουνίου: Ο αναλυτικός «χάρτης»

Εβδομάδα πληρωμών από κράτος: e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ καταβάλλουν 69 εκατ. ευρώ

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

· Από 2 έως και 5 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

· Στις 3 Ιουνίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ Ιουνίου 2026.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

· 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

· 13.000.000 ευρώ σε 18.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

· 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

