Χανιά: Αναγκαστική προσγείωση επειδή επιβάτης έκανε... φασαρία

Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο των Χανίων προέβη το απόγευμα της Παρασκευής αεροπλάνο της easy jet λόγω απείθαρχου επιβάτη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από τη Γλασκώβη, προσγειώθηκε στις 17:30 εκτάκτως στον Διεθνή Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» καθώς ένας επιβάτης έκανε φασαρία και δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις του πληρώματος.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, αστυνομικοί του αεροδρομίου συνέλαβαν τον επιβάτη ο οποίος συνέχιζε να αντιστέκεται σθεναρά. Μετά την περιπέτεια στον αέρα και μόλις ο επιβάτης απομακρύνθηκε, το αεροπλάνο συνέχισε κανονικά την πτήση του.

