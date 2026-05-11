Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω τεχνικού προβλήματος

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στην πτήση της Lufthansa από την Αθήνα προς το Μόναχο, όταν ο κυβερνήτης ενημέρωσε για τεχνικό πρόβλημα με τον κινητήρα λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για την πτήση 1753 που αναχώρησε στις 18:19. Επισημαίνεται ότι η αρχική ώρα απογείωσης ήταν 15:45.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει κανονικά από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ωστόσο περίπου 16 λεπτά αργότερα κρίθηκε απαραίτητη η επιστροφή του στην Αθήνα. Ο πιλότος ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας και το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 18:35.

Μετά την προσγείωση, δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροσκάφους, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη εξέλιξη κατά την έναρξη του ταξιδιού τους. Στο αεροδρόμιο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μέσω τσουλήθρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν καταγράφουν τη στιγμή της ανακοίνωσης για την εκκένωση, καθώς και το κλίμα ανησυχίας που επικράτησε μέσα στην καμπίνα.

Επιβάτες καταγγέλλουν ότι ενώ δεν είχαν καμία ενημέρωση και από τα παράθυρα έβλεπαν τα πυροσβεστικά να προσεγγίζουν, ξαφνικά δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Οι επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους.