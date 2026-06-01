Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Χιλή – Κοντά στο Βαλπαραΐσο το επίκεντρο

Δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε το απόγευμα της Κυριακής (31/5), στις 17:34 τοπική ώρα, περιοχή της κεντρικής Χιλής, κοντά στα σύνορα με Αργεντινή και Βολιβία, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με το USGS υπολογίζεται στα 15 χλμ.

Από την πλευρά του, και το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) δίνει το σεισμό στα 6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 16 χλμ. και επίκεντρο τα 16 χλμ. δυτικά βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Σαντιάγο.



Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.