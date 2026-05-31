Ιράν: Πληροφορίες ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν - Διαψεύδει το καθεστώς

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απέστειλε επίσημη επιστολή στο γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ζητώντας να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Όπως μετέδωσε το ιρανικό αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Iran International, ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας προχώρησε σε αυτή την κίνηση εξαιτίας μιας βαθιάς εσωτερικής πολιτικής κρίσης.

Στην επιστολή του, η οποία φέρεται να είναι διατυπωμένη σε ασυνήθιστα αυστηρό και επικριτικό τόνο, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η κρατική διοίκηση έχει απομακρυνθεί πλήρως από τα επίσημα θεσμικά κανάλια, ενώ τα βασικά κέντρα λήψης αποφάσεων έχουν περάσει υπό τον έλεγχο συγκεκριμένης ομάδας εντός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρόεδρος και η κυβέρνησή του είχαν ουσιαστικά αποκλειστεί από τη διαχείριση των κεντρικών κρατικών υποθέσεων. Ο Πεζεσκιάν φέρεται να υποστήριξε ότι το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε επέτρεψε σε ακραία στοιχεία των Φρουρών της Επανάστασης να αναλάβουν τον έλεγχο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δήλωσε ότι αδυνατεί να ασκήσει τα νόμιμα καθήκοντά του και ζήτησε την άμεση παραίτησή του. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν ο Χαμενεΐ θα εγκρίνει το αίτημα, ωστόσο η ίδια η υποβολή του θεωρείται ένδειξη πρωτοφανούς ρήγματος στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής εξουσίας.

Αφορμή για την κλιμάκωση της σύγκρουσης φέρεται να αποτέλεσαν οι εξοντώσεις του διοικητή της πολιτοφυλακής «Μπασίτζ», Αλί Αρντεσίρ Αμουλί Λαριτζανί, καθώς και του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζανί.

Κύκλοι προσκείμενοι στον Πεζεσκιάν υποστήριξαν ότι η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης δεν παρείχε σκόπιμα στον Λαριτζανί την αναγκαία προστασία, θεωρώντας τον ως τη μεγαλύτερη απειλή για τον διοικητή των δυνάμεων του Σώματος, Αχμάντ Βαχιντί.

Η πολιτική αναταραχή στην Τεχεράνη εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρου του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» και σε περαιτέρω ενίσχυση της σκληροπυρηνικής πτέρυγας του ιρανικού καθεστώτος.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Λίγο αργότερα, ο αναπληρωτής επικεφαλής Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Γραφείου του Προέδρου του Ιράν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι:

«Η διασπορά φημών από το ανυπόληπτο ξένο τηλεοπτικό δίκτυο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων γελοίων επικοινωνιακών παιχνιδιών του. Δημοσίευσαν τις επιθυμίες τους ως πραγματικότητα.

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν δεν θα σταματήσει να υπηρετεί τον λαό, όπως και ο ιρανικός λαός δεν θα εγκαταλείψει τον δρόμο της ενότητας και της αντίστασης. Όσοι επιθυμούν να διασπάσουν την εθνική ενότητα των Ιρανών θα πάρουν αυτή την ευχή μαζί τους στον τάφο.»

Η δήλωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά διάψευση των δημοσιευμάτων που ανέφεραν ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέβαλε την παραίτησή του λόγω εσωτερικής σύγκρουσης με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Σύμφωνα με την ιρανική προεδρία, οι σχετικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως φήμες και ψευδείς αναφορές.