Ο Έμπολα πέρασε και στη Βραζιλία: Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση

Οι αρχές διαβεβαιώνουν πάντως ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας του Έμπολα στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική παραμένει πολύ χαμηλός.

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Δύο άνδρες, που κατάγονται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα και εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά του Έμπολα, νοσηλεύονται στην απομόνωση στη Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο 37χρονος Κονγκολέζος «παρουσιάζει συμπτώματα όπως πυρετός, κάτι που τον καθιστά ύποπτο κρούσμα» του Έμπολα, ανέφεραν οι αρχές της Πολιτείας του Σάο Πάολο, χωρίς να διευκρινίσουν πότε έφτασε στη Βραζιλία ο άνδρας αυτός. Ο ασθενής «είναι σε απομόνωση» για προληπτικούς λόγους, σε ειδικό νοσοκομείο που ειδικεύεται στις μεταδοτικές ασθένειες. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν πάσχει από τον ιό, όμως οι αναλύσεις συνεχίζονται.

Στο Ρίο ντε Τζανέιρο, η τοπική Γραμματεία Υγείας της Πολιτείας ανακοίνωσε επίσης ότι τέθηκε σε καραντίνα ένας άνδρας από την Ουγκάντα που έφτασε στη Βραζιλία στις 22 Μαΐου και εμφανίζει συμπτώματα όπως «βήχα, ρίγη και διάρροια». Ο δήμος της πόλης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο άνδρας αυτός πάσχει από ελονοσία, όμως η περίπτωσή του «εξετάζεται ακόμη».

Οι αρχές διαβεβαιώνουν πάντως ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της επιδημίας του Έμπολα στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική παραμένει πολύ χαμηλός.

Η ΛΔ του Κονγκό, μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, πλήττεται από μια νέα επιδημία του Έμπολα από τις 15 Μαΐου και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει παγκόσμιο υγειονομικό συναγερμό. Ο ιός, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό με εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, έχει εντοπιστεί σε τρεις επαρχίες της ΛΔ του Κονγκό καθώς και στη γειτονική Ουγκάντα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της υπηρεσίας Υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC), οι δύο χώρες από κοινού καταγράφουν 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 43 επιβεβαιωμένους θανάτους, ενώ περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης. Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί 246 θάνατοι, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τις εργαστηριακές εξετάσεις ότι όλα τα θύματα είχαν προσβληθεί από τον ιό.

