Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ τράκαρε όχημα, ανέπτυξε ταχύτητα και έγινε «καπνός»

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στην Πάτρα, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες οι οποίες κατευθύνονταν προς το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, οι δύο γυναίκες άναψαν αριστερό φλας για να στρίψουν, μόνο που εκείνη τη στιγμή πίσω τους ερχόταν ένα μπλε όχημα το οποίο προσπερνούσε έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και έχοντας μπει… στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το ΙΧ χτύπησε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών και ο οδηγός του όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά προσπέρασε και έφυγε με μεγάλη ταχύτητα. Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώστες προσέφεραν πρώτες βοήθειες.

Η Τροχαία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο.

