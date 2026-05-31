Στις φλόγες λεωφορείο στην Τουρκία: Οκτώ νεκροί ανάμεσά τους αγοράκι 9 μηνών - 33 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην δυτική Τουρκία όταν λεωφορείο τράκαρε και τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός, ενώ υπάρχουν και 33 τραυματίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια.

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Αντχά. Η θρησκευτική γιορτή συνήθως παρουσιάζει αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.

Yolcu otobüsü kazasında acı bilanço: 8 ölü, 33 yaralı!.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

⚠️İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü Denizli - Aydın otoyolunda bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

