Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 28χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στη Λαμία, όταν ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του, έπειτα από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι σε συνοικία της νότιας Λαμίας με τον νεαρό να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.

Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.

Διαβάστε επίσης