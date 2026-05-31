Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ

Θωμαΐδης, Νέγκα, Ζουγανέλη μεταξύ των υπογραφών

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει υπογραφεί από πάνω από 300 πολίτες από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.
  • Στην υπογραφή της διακήρυξης συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες από τον χώρο του πολιτισμού, όπως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μουσικοί και εικαστικοί.
  • Η διαδικτυακή εγγραφή μελών για τη Συμπαράταξη γίνεται μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.
  • Οι υπογράφοντες καλλιτέχνες περιλαμβάνουν γνωστές προσωπικότητες όπως τον τραγουδιστή Κώστα Θωμαΐδη, τη τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα και την ηθοποιό Ισιδώρα Ζουγανέλη.
  • Η διακήρυξη κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα και στηρίζεται από πολίτες με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.
Συνεχίζεται από την περασμένη Τρίτη η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος ήδη έχουν υπογράψει χιλιάδες πολίτες.

Στην ίδια πλατφόρμα στο myelas.gr γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση . Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:

  • Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής
  • Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός
  • Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο
  • Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής
  • Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης
  • Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός
  • Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός
  • Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
  • Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός
  • Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός
  • Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη
  • Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής
  • Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος
  • Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός
  • Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός
  • Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός
  • Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης
  • Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης
  • Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής
  • Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου του Royal Central School of Speech and Drama
  • Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια
  • Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου
  • Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός
  • Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός
  • Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός
  • Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος
  • Χειλακης Αιμίλιος Ηθοποιος

