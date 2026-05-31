Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ
Θωμαΐδης, Νέγκα, Ζουγανέλη μεταξύ των υπογραφών
- Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει υπογραφεί από πάνω από 300 πολίτες από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.
- Στην υπογραφή της διακήρυξης συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες από τον χώρο του πολιτισμού, όπως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μουσικοί και εικαστικοί.
- Η διαδικτυακή εγγραφή μελών για τη Συμπαράταξη γίνεται μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.
- Οι υπογράφοντες καλλιτέχνες περιλαμβάνουν γνωστές προσωπικότητες όπως τον τραγουδιστή Κώστα Θωμαΐδη, τη τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα και την ηθοποιό Ισιδώρα Ζουγανέλη.
- Η διακήρυξη κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα και στηρίζεται από πολίτες με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.
Συνεχίζεται από την περασμένη Τρίτη η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος ήδη έχουν υπογράψει χιλιάδες πολίτες.
Στην ίδια πλατφόρμα στο myelas.gr γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.
Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση . Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:
- Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής
- Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός
- Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο
- Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής
- Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης
- Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός
- Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός
- Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
- Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός
- Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός
- Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη
- Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής
- Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος
- Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός
- Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός
- Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός
- Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης
- Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης
- Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής
- Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου του Royal Central School of Speech and Drama
- Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια
- Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου
- Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός
- Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός
- Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός
- Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος
- Χειλακης Αιμίλιος Ηθοποιος
