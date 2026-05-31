Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ

Snapshot Η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει υπογραφεί από πάνω από 300 πολίτες από διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

Στην υπογραφή της διακήρυξης συμμετέχουν 25 καλλιτέχνες από τον χώρο του πολιτισμού, όπως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, μουσικοί και εικαστικοί.

Η διαδικτυακή εγγραφή μελών για τη Συμπαράταξη γίνεται μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.

Οι υπογράφοντες καλλιτέχνες περιλαμβάνουν γνωστές προσωπικότητες όπως τον τραγουδιστή Κώστα Θωμαΐδη, τη τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα και την ηθοποιό Ισιδώρα Ζουγανέλη.

Η διακήρυξη κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα και στηρίζεται από πολίτες με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.

Συνεχίζεται από την περασμένη Τρίτη η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τα στελέχη του κόμματος ήδη έχουν υπογράψει χιλιάδες πολίτες.

Στην ίδια πλατφόρμα στο myelas.gr γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Η Ιδρυτική Διακήρυξη της Συμπαράταξης που κατατέθηκε στον Αρειο Πάγο από τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύεται από 300+1 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση . Μεταξύ άλλων υπογράφουν από τον χώρο του πολιτισμού οι:

Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής

Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός

Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο

Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής

Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης

Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός

Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός

Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ

Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός

Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής

Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος

Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης, Μουσικός

Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός

Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός

Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης

Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης

Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής

Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών και του Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου του Royal Central School of Speech and Drama

Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια

Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου

Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός

Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός

Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Ηθοποιός

Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος

Χειλακης Αιμίλιος Ηθοποιος

