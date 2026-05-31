Το Καβούρι: Ο εξαδάχτυλος εγγονός του Ραούλ Κάστρο αναδύεται από τις σκιές στις επαφές ΗΠΑ - Κούβας

Ήταν παρών όταν ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πέταξε στην Αβάνα για να συναντηθεί με Κουβανούς αξιωματούχους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο, γνωστός ως «Ο Κάβουρας», είναι ο μεγαλύτερος εγγονός του Ραούλ Κάστρο και συμμετέχει στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ
  • Κούβας, έχοντας ρόλο στην ασφάλεια του παππού του.
  • Ο Ραουλίτο Κάστρο είναι συνταγματάρχης στο κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών και παρών σε συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της CIA, που περιλαμβάνουν το μήνυμα των ΗΠΑ για οικονομική συνεργασία υπό όρους μεταρρυθμίσεων.
  • Ο πατέρας του Ραουλίτο ίδρυσε τον στρατιωτικό όμιλο GAESA, που ελέγχει μεγάλο μέρος της κουβανικής οικονομίας και θεωρείται από τις ΗΠΑ ως «κράτος εν κράτει» που αποκομίζει κέρδη εις βάρος του λαού.
  • Οι συνομιλίες ΗΠΑ
  • Κούβας γίνονται με αργούς ρυθμούς και περιλαμβάνουν την προσδοκία οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ έναντι της μείωσης της υποστήριξης προς αντιπάλους τους.
  • Η κουβανική κυβέρνηση εκφράζει ανησυχίες για πιθανή εισβολή των ΗΠΑ, ειδικά μετά τη διακοπή της παροχής πετρελαίου λόγω των αμερικανικών κυρώσεων στη Βενεζουέλα.
Ο Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο είναι ο μεγαλύτερος εγγονός του πρώην δικτάτορα και 94χρονου Ραούλ Κάστρο, ωστόσο αναγνωρίζεται ως σκιώδης φιγούρα που εμπλέκεται στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κούβας.

Γνωστός ως «Ο Κάβουρας» - για το χέρι του με τα έξι δάχτυλα - έχει επιφορτιστεί με την ασφάλεια του παππού του, η οποία του δίνει εξουσία σε μια κυβέρνηση όπου οι ειδικοί λένε ότι ο Ραούλ Κάστρο εξακολουθεί να έχει σημαντική μερίδιο παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε από πρόεδρος το 2018 και από τα επίσημα καθήκοντα το 2021.

«Κάθε φορά που ο Ραούλ εμφανίζεται δημόσια, είναι ακριβώς δίπλα του – ακριβώς εκεί», δήλωσε ο ειδικός του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Λατινικής Αμερικής Δρ William LeoGrande.

Ο νεότερος Κάστρο, που ονομάζεται Ραουλίτο, είναι συνταγματάρχης στο υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας. Ήταν παρών όταν ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ πέταξε στην Αβάνα για να συναντηθεί με Κουβανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών Λάζαρο Άλβαρες Κάσας και του επικεφαλής των κουβανικών μυστικών υπηρεσιών.

Μια δήλωση της CIA μετά τη συνάντηση με τον Ράτκλιφ ανέφερε πρώτα το όνομα του Κάστρο – παρόλο που δεν είχε τον ηγετικό επίσημο ρόλο. Είπε ότι ο διευθυντής πήγε «να παραδώσει προσωπικά το μήνυμα του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εμπλακούν σοβαρά σε οικονομικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας, αλλά μόνο εάν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές».

Η πρώτη προσέγγιση ήρθε τον Φεβρουάριο σε ένα ετήσιο συνέδριο στο νησί του Αγίου Χριστόφορου, όπου ο Ραουλίτο Κάστρο συναντήθηκε με συμβούλους του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε η Miami Herald.

Ο αείμνηστος πατέρας του Ραουλίτο Κάστρο, Λουίς Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ Λόπεζ-Καγιέχα, έχτισε τον στρατιωτικό όμιλο Grupo de Administración Empresarial (GAESA), ο οποίος σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ κερδίζει από τις πλάτες του κουβανικού λαού και αντιπροσωπεύει το 70% του σκληρού νομίσματος της χώρας. Η μαμά του είναι η Debora Castro Espín, η μεγαλύτερη κόρη του Raul.

«Η Κούβα ελέγχεται από την GAESA», είπε ο Ρούμπιο σε ένα ισπανόφωνο βίντεο που απευθυνόταν στον κουβανικό λαό την Τετάρτη. Το αποκάλεσε «κράτος εν κράτει που δεν λογοδοτεί σε κανέναν» και «συσσωρεύει τα κέρδη των επιχειρήσεών του προς όφελος μιας μικρής ελίτ».

Γνωστός ως «El Cangrejo» - το παρατσούκλι «το καβούρι» που φαίνεται να ασπάζεται - ο Ραουλίτο Κάστρο, του οποίου ο μεγάλος θείος είναι ο δικτάτορας Φιντέλ Κάστρο, έχει έξι δάχτυλα σε ένα από τα χέρια του λόγω συγγενούς παραμόρφωσης.

Του αρέσει επίσης η καλή ζωή — να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε πλοία και να πετάει στον Παναμά για να ελέγξει τις κουβανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

«Δεν είναι αυτό που θα λέγατε καλόγερος. Προφανώς του αρέσει να ζει πολυτελώς - όχι τόσο όσο ο ξάδερφός του Σάντρο, εγγονός του Φιντέλ», είπε ο LeoGrande, αναφερόμενος στον απόγονο του Κάστρο που είναι γνωστός για την επίδειξη του πλούτου και της συνήθειας του πούρου στο διαδίκτυο.

Ο Ραουλίτο Κάστρο αναδείχθηκε σε βασικό σύνδεσμο στις διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο των οποίων οι ΗΠΑ θα αντάλλασσαν οικονομική συνεργασία με την καταστολή της υποστήριξης προς τους εχθρούς τους.

Η κυβέρνηση Τραμπ χρειάζεται γνώστες με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί, φοβούμενη μια πιθανή κατάρρευση ή μια κατάσταση «αποτυχημένου κράτους» στα ανοικτά των ακτών των ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες προχωρούν αργά και αξιωματούχοι της κουβανικής κυβέρνησης δήλωσαν ότι φοβούνται μια εισβολή των ΗΠΑ, καθώς ο αποκλεισμός που επιβλήθηκε μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ διέκοψε την παροχή πετρελαίου στο νησί.

16:55ΚΟΣΜΟΣ

