ΒΒC: Πώς ο Πούτιν επανεφευρίσκει εδω και δεκαετίες τoν εαυτό του

Snapshot Ο Βλαντιμίρ Πούτιν χρησιμοποίησε συστηματικά την εικόνα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εδραιώσει την εξουσία του και να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό της Ρωσίας.

Από αρχικά συγκρατημένος και επιφυλακτικός, ο Πούτιν εξελίχθηκε σε έναν δυναμικό ηγέτη που υιοθέτησε μια αυταρχική εικόνα, υποστηρίζοντας τον ρόλο του ισχυρού άνδρα και εθνικού σωτήρα.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του, όπως οι φωτογραφίες γυμνόστηθος και οι δράσεις όπως πτήσεις με μαχητικά αεροσκάφη, ήταν μέρη μιας στοχευμένης στρατηγικής που συνδύαζε παραδοσιακή ηγετικότητα με μοντέρνα μέσα προβολής.

Η εικόνα του Πούτιν άλλαξε δραματικά μετά το 2011, με εμφανή σημάδια γήρανσης και αυταρχικότερη στάση, ενώ η επιρροή του πάνω στη Ρωσία ενισχύθηκε μέσω καταστολής της αντιπολίτευσης και αυστηρού ελέγχου της κοινωνίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της εικόνας του, δημιουργώντας όμως παράλληλα προκλήσεις και περιορισμούς για τη διατήρηση της εξουσίας του. Snapshot powered by AI

Το 2001, την πρώτη φορά που πήρε συνέντευξη από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Μπρίτζετ Κενταλ του BBC θυμάται οτι ένας βοηθός του μπήκε τρέχοντας λίγο πριν οι κάμερες αρχίσουν να μεταδίδουν ζωντανά και άρπαξε τα ποτήρια νερού στο τραπέζι μπροστά μας. «Γιατί το έκανες αυτό;» ρώτησα. «Δεν θα θέλαμε να νομίζει κανείς ότι θέλει βότκα», απάντησε. «Και ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να χυθεί ένα ποτήρι ζωντανά στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι πυρηνική βόμβα όσον αφορά τη δημοσιότητα».

«Όλοι στη Ρωσία, αλλά ιδιαίτερα ο Πούτιν, συνειδητοποίησαν ότι η τηλεόραση ήταν το κλειδί για την εδραίωση της εξουσίας», λέει ο συγγαφέας και πολιτικός αναλυτής Πίτερ Πομεράντσεφ. Με τα χρόνια, ο Πούτιν έχει μεταμορφώσει τη Ρωσία από μια εύθραυστη αναδυόμενη δημοκρατία σε ένα σε -μεγάλο βαθμό- αυταρχικό κράτος που περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Έχει επίσης μεταμορφώσει δραματικά τον εαυτό του.

Οι πρώτες φωτογραφίες τον δείχνουν ως μια λεπτεπίλεπτη, συγκρατημένη φιγούρα που φαινόταν επιφυλακτική απέναντι στην κάμερα. Πώς, λοιπόν, αυτό το φαινομενικά ήσυχο, παιδί και ο εγκρατής γραφειοκράτης μετατράπηκε σε έναν πρόεδρο που αγκάλιασε τόσο θερμά τα φώτα της δημοσιότητας;

Δημιούργημα της τηλεόρασης

Το έντονο ενδιαφέρον του για τη δύναμη της εικόνας προηγήθηκε πολύ πριν από την άνοδό του στην εξουσία. Όπως οι περισσότεροι νέοι που μεγάλωσαν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, ο Πούτιν ήταν παιδί της εποχής της τηλεόρασης. Πρότυπά του ήταν οι ήρωες-κατάσκοποι δημοφιλών σοβιετικών τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Κατά την ίδια του την παραδοχή, αυτοί οι ισχυροί, σιωπηλοί διπλοί πράκτορες που μάχονταν ενάντια στους εχθρούς του σοβιετικού κράτους ήταν αυτό που τον ενέπνευσε να αναζητήσει μια καριέρα στην KGB, την υπηρεσία πληροφοριών της Σοβιετικής Ένωσης.

Ως πράκτορας της KGB και στη συνέχεια ως κομματικό στέλεχος, ήθελε να περνάει απαρατήρητος. Αλλά όταν το 1999 εκτοξεύτηκε στον ρόλο του υπηρεσιακού προέδρου και λίγους μήνες αργότερα εξελέγη πρόεδρος, αυτός και οι σύμβουλοί του σε θέματα δημοσίων σχέσεων κατανόησαν τη σημασία της οπτικής απεικόνισης στη διαμόρφωση της προεδρικής του προσωπικότητας.

Μέρος της διαδικασίας δημιουργίας εικόνας ήταν να αφαιρεθούν ό,τι δεν ήταν χρήσιμο. Έτσι, ο Πούτιν εμφανίστηκε ως ανένδοτος. Στις ετήσιες συναντήσεις με ειδικούς εξωτερικής πολιτικής στο Valdai Discussion Club, επέμενε να πίνει ένα φλιτζάνι τσάι με μέλι ενώ τους σέρβιραν εκλεκτά κρασιά.

Σε περιπτώσεις που έπινε κάτι, οι φροντιστές του προσπαθούσαν να το κρατήσουν μυστικό. Κάποτε συνάντησα τον φύλακα ενός τοπικού μουσείου, ο οποίος μου είπε πώς είχε καθίσει με τον πρόεδρο για να απολαύσουν μερικές ρωσικές τηγανίτες αλειμμένες με βότκα για να τους δώσει έξτρα λίγη ενέργεια. «Αλλά μην το πεις σε κανέναν», με παρακάλεσε. «Ήταν πολύ αυστηροί σε αυτό. Μπορεί να μπλέξω σε τρομερούς μπελάδες».

Ένα άλλο μέρος του σχεδίου ήταν να περάσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν έμοιαζε σε τίποτα με τον προκάτοχό του, Μπόρις Γέλτσιν, του οποίου οι δημόσιες επιδείξεις μέθης είχαν απογοητεύσει και φέρει σε δύσκολη θέση πολλούς Ρώσους.

Ο Πούτιν φόρεσε κράνος πιλότου για να πετάξει ένα μαχητικό αεροσκάφος. Η ικανότητά του στο τζούντο ήταν εμφανής. Όλα αυτά για να δείξουν ότι επρόκειτο για έναν δυναμικό, υγιή άνθρωπο δράσης, όχι για έναν άρρωστο μεθυσμένο.

Ίσως η πιο διαβόητη από όλες ήταν η σειρά φωτογραφιών που ξεκίνησε το 2007 και τον έδειχναν γυμνόστηθο, να ιππεύει άλογο σαν Ρώσος καουμπόι, να ψαρεύει σε ποτάμι ή να γυμνάζει τους μύες του με μια έντονη κίνηση πεταλούδας.Ο Πομεράντσεφ πιστεύει ότι οι υπεύθυνοι για τις δημόσιες σχέσεις του ήξεραν ακριβώς τι έκαναν.

«Για μία μερίδα του κοινού αυτό είναι πολύ άξεστο, αλλά θα το κάνουμε με ειρωνικό τρόπο, ώστε να φαίνεται κάπως κουλ. Ένα άλλο κοινό θεωρούσε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να καθοδηγείται από έναν παραδοσιακό ήρωα σκληροτράχηλο.» «Ο Πούτιν έπαιζε αυτόν τον παραδοσιακό σοβιετικό ηγετικό ρόλο, αλλά το έκανε σε μια εποχή των ριάλιτι σόου, του MTV και των sugar daddies» προσθέτει.

«Ο Πούτιν είναι ο δημιουργός των τάσεων», λέει η Φιόνα Χιλ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας και σύμβουλος προέδρων των ΗΠΑ. «Έχει διαμορφώσει την εικόνα του πρώτου λαϊκιστή προέδρου, του πρώτου καταξιωμένου ισχυρού άνδρα του 21ου αιώνα». Σίγουρα, ο Πούτιν έστελνε διαφορετικά μηνύματα σε διαφορετικά ακροατήρια. Στον έξω κόσμο, αυτό σήμαινε ότι η Ρωσία δεν ήταν πλέον αδύναμη, αλλά μια δύναμη την οποία έπρεπε κανείς να υπολογίζει. Μια αρκούδα με δόντια και νύχια, όπως το έθεσε κάποτε.

Άλλες εξωφρενικές επιδείξεις ήταν ακόμη πιο παράταιρες, ίσως αντανακλώντας κάτι από τον μαθητή του Λένινγκραντ που μπόρεσε επιτέλους να ζήσει τις παιδικές του φαντασιώσεις: καταδύσεις για να «ανακαλύψει» προσεκτικά τοποθετημένα κειμήλια στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας, να δεθεί σε ένα μηχανοκίνητο αιωρόπτερο για να πετάξει ψηλά στον ουρανό πλαισιωμένος από απειλούμενους γερανούς και να χαϊδέψει μία μικρή τίγρης Σιβηρίας.

Ο ίδιος ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο σκοπός όλων αυτών ήταν η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την επιστήμη. Συνειδητοποίησε όμως ότι αυτά τα κόλπα έφταναν στα όρια της αυτοπαρωδίας; Ή μήπως κανένας από τους βοηθούς του δεν τολμούσε πλέον να του το πει; Ή μήπως απλώς δεν τον ένοιαζε πια τι σκέφτονται οι άλλοι;

Επαναλαμβανόμενη επανεφεύρεση

Οι πρώτες φωτογραφίες του Πούτιν, όπως αυτή στην ταυτότητά του από το 1985 για τη Στάζι (την ανατολικογερμανική μυστική αστυνομία), υποδηλώνουν μια ατσάλινη αποφασιστικότητα πίσω από τη μάσκα - μια σκόπιμη αυτοσυγκράτηση αναμφίβολα κατάλληλη για έναν ρόλο στην KGB και περαιτέρω βελτιωμένη από την εκπαίδευση της KGB.

Ήταν γνωστός για την άψογη ενσωμάτωσή του στο φόντο

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ στο τέλος του 1991, έγινε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος γνωστός για την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητά του, υπηρετώντας αρχικά τον δήμαρχο της Αγίας Πετρούπολης και στη συνέχεια - μετά από μια μετακόμιση στη Μόσχα - την προεδρική κυβέρνηση του Γέλτσιν. Σε φωτογραφίες εκείνης της περιόδου, συνήθως βρίσκεται στο πίσω ή στο πλάι της φωτογραφίας, χωρίς να κοιτάζει ποτέ την κάμερα, χωρίς να βρίσκεται ποτέ στο επίκεντρο της σκηνής.

Η Νίνα Χρουστσόφ, δισέγγονη του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ, είπε ότι της είπαν τη δεκαετία του 1990 ότι στους κύκλους της KGB ήταν γνωστός ως «ο σκόρος», ένας άνθρωπος που μπορούσε να κρυφτεί όπου ήθελε, ένας άνθρωπος στις σκιές.

Αλλά όταν έγινε πρόεδρος, τα πράγματα άλλαξαν, αποφασίζοντας να αναλάβει διαφορετικούς ρόλους. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν φωτογραφήθηκε για το βραβείο «Πρόσωπο της Χρονιάς» του περιοδικού Time το 2007, ενστικτωδώς κάθισε πίσω στην καρέκλα του και κοίταξε κάτω από τον φακό της κάμερας, σαν τσάρος σε θρόνο ή σαν απειλητικός αρχηγός μαφίας.

O Πούτιν κολυμπάει στα βουνά της Σιβηρίας RIA Novosti pool

«Εκτελούσε μια επίδειξη ισχύος για μένα», λέει ο Πλάτων, ο φωτογράφος του Time που τράβηξε τη φωτογραφία. «Από όσο γνωρίζω, ο Πούτιν λατρεύει αυτές τις εικόνες. Πολλοί από τους υποστηρικτές του λατρεύουν τις φωτογραφίες. Τον παρουσιάζουν ως έναν σκληρό εθνικιστή». Ήταν αυτό που ο Πομεράντσεφ αποκαλεί «μεταμοντέρνα εκδοχή αυταρχικής προπαγάνδας», με τον Πούτιν να παίζει όλους τους ρόλους σαν καλλιτέχνης της performance.

Και οι διάφορες μορφές του ισχυρού άνδρα που υιοθέτησε αντικατόπτριζαν τις πολιτικές του. Για να κάνει τη Ρωσία ξανά ισχυρή, ο Πούτιν υποστήριξε ότι χρειαζόταν περισσότερη τάξη, περισσότερη εποπτεία από ψηλά. Έτσι, βήμα προς βήμα, ενίσχυσε τον έλεγχο της ρωσικής κοινωνίας, μειώνοντας τον χώρο για ελεύθερη έκφραση και κριτική, μετατρέποντας τη Δούμα σε ένα κοινοβούλιο με αυτοσχέδια έγγραφα, περιθωριοποιώντας ή εξαλείφοντας τους πολιτικούς αντιπάλους και επιτιθέμενος στις δυτικές δυνάμεις επειδή δεν έδειχναν αρκετό σεβασμό στη Ρωσία.

Ο άντρας πίσω από τη μάσκα

Οι υπερβολικά macho τοπλες φωτογραφίσεις του έχουν επικριθεί ως αντανάκλαση της αυτοπεποίθησής του. Αλλά ίσως αυτές οι εικόνες μας λένε και κάτι για τις ανασφάλειές του: την επιθυμία του να καθησυχάσει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του, ότι ήταν ακόμα ο πρωταγωνιστής και ήταν σε φόρμα όσο ποτέ.

Μετά το 2008, όταν αποχώρησε από την προεδρία για να γίνει πρωθυπουργός για τέσσερα χρόνια, οι φωτογραφίες που τράβηξαν την προσοχή, όπως αυτή, έδειξαν επίσης ότι ο ίδιος και όχι ο πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ήταν η πραγματική εξουσία στη χώρα.

Το 2011 ήρθε μια δραματική οπτική αλλαγή που σηματοδότησε επίσης ένα κομβικό σημείο στην πολιτική του πορεία. Εμφανίστηκε ξαφνικά δημόσια με ένα νέο, πιο γεμάτο, πιο πρησμένο πρόσωπο, πιο ακίνητο και χωρίς έκφραση. Ήταν περίεργο. Ήταν αυτό ένα σημάδι θεραπείας με στεροειδή για κάποια ασθένεια; Ή μήπως είχε καταφύγει στο Botox στην προσπάθειά του να αποτρέψει τα σημάδια της παρακμής και της γήρανσης;

Λίγους μήνες αργότερα, έθεσε ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία. Το αποτέλεσμα δεν αμφισβητήθηκε ποτέ, αλλά στην υπαίθρια συγκέντρωση για να ανακηρύξει τη νίκη του, το νέο του πρόσωπο διακρινόταν δακρυσμένο.

Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το κλάμα ήταν γνήσιο. Η φωνή του ήταν επίσης βραχνή από τη συγκίνηση. Έμοιαζε με ανακούφιση που όλα είχαν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, παρά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες πριν από τις εκλογές, όταν ορισμένοι διαδηλωτές τόλμησαν να φωνάξουν συνθήματα ζητώντας την αποχώρησή του. Αλλά ορισμένοι αναλυτές αναρωτήθηκαν αν ήταν άλλη μια επιτηδευμένη παράσταση, σχεδιασμένη να θυμίζει τη θρησκευτική εικόνα μίας εικόνας που δακρύζει για να υπονοήσει ότι ήταν πλέον ο ιερός σωτήρας της Ρωσίας.

Όποια και αν ήταν η στιγμή ήταν καθοριστική. Η επιρροή του στη χώρα είχε ενισχυθεί εδώ και χρόνια. Από εκείνη την εποχή και μετά, οποιαδήποτε μορφή δημόσιας διαφωνίας όχι μόνο αποθαρρυνόταν, αλλά ήταν και παράνομη. Ο Πούτιν γινόταν ολοένα και πιο αυταρχικός και η Ρωσία λιγότερο ανεκτική στις φωνές της αντιπολίτευσης.

Η Νάντια Τολοκονίκοβα, μια από τις φεμινίστριες των Pussy Riot που φυλακίστηκε και κηρύχθηκε ξένη πράκτορας για τις διαμαρτυρίες της, το έθεσε ως εξής: «Ο Πούτιν είχε εμμονή με το να τοποθετηθεί στην ιστορία ως ο σωτήρας, όχι μόνο της Ρωσίας, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Και αυτό... είναι το σημείο καμπής της μεταμόρφωσής του στον Πούτιν που γνωρίζουμε σήμερα».

Τώρα, σε ηλικία 73 ετών, ο Πούτιν δεν είναι πιο έτοιμος να εγκαταλείψει τα ηνία της εξουσίας από ό,τι ήταν το 1999, αλλά εμφανίζεται λιγότερο συχνά. Πολλοί εικάζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πιο εμμονικός, ειδικά μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ξέσπασμα της πανδημίας Covid. Τώρα, όταν εμφανίζεται μπροστά στην κάμερα, οι περιστάσεις είναι εξαιρετικά ενορχηστρωμένες, σαν να έχει την πρόθεση να κρατήσει απόσταση από τον έξω κόσμο.

«Προφανώς θέλει να είναι προσεκτικός ώστε να μην μπορούν απαραίτητα να τον εντοπίσουν οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει κάποιον που είναι εμμονικός για την προσωπική του ασφάλεια – από μικρόβια ή απόπειρες δολοφονίας», λέει η Φιόνα Χιλ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της εικόνας του. Ο Μιχαήλ Φίσμαν, ένας βετεράνος Ρώσος δημοσιογράφος, λέει: «Αν κοιτάξουμε πίσω στο τι ήταν ο Πούτιν αφότου επέστρεψε στο Κρεμλίνο το 2012, ακόμα δεν ήξερε τι ήταν, τι έκανε. Πιστεύει όμως ότι τελικά βρήκε την αποστολή του, ποιος είναι ο ρόλος του, και αυτός είναι ο πόλεμος».

Ωστόσο, περισσότερα από τέσσερα χρόνια από την έναρξή του, ο πόλεμος με την Ουκρανία αποτελεί επίσης ένα βάρος. Η συνέχισή του φαίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αλλά ο τερματισμός του είναι επίσης γεμάτος κινδύνους. Ο Πούτιν έχει δημιουργήσει μια οικονομική πολεμική μηχανή και ένα σύστημα εσωτερικής καταστολής, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αντιστρέψει χωρίς τεράστιο κίνδυνο για τον εαυτό του.

Ένα τέταρτο του αιώνα αφότου ανέλαβε την εξουσία, εμφανίζεται απόμακρος και άκαμπτος, σαν να έχει ακινητοποιηθεί σε μια παγίδα που ο ίδιος έφτιαξε. Αυτό απέχει πολύ από την εικόνα ενός δυναμικού αθλητή και ήρωα δράσης που κάποτε ήλπιζε ότι θα τον χαρακτήριζε.

Διαβάστε επίσης