Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Απλοποιείται η μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 1η Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποιεί τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android.
  • Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές απαιτεί από μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματική φορητότητα δεδομένων.
  • Apple και Google συνεργάζονται για κοινή λύση που θα επιτρέπει τη μεταφορά επαφών, μηνυμάτων, φωτογραφιών και δεδομένων εφαρμογών κατά την εγκατάσταση νέας συσκευής.
  • Μέχρι 1η Ιουνίου 2026 η Apple πρέπει να καταστήσει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων, με βελτιώσεις όπως η διαχείριση ειδοποιήσεων iPhone από smartwatches εκτός Apple.
Snapshot powered by AI

Πιο απλή και εύκολη γίνεται από την 1η Ιουνίου η εναλλαγή κινητών τηλεφώνων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε απλοποίηση της διαδικασίας μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συσκευών Apple και Android.

Νέος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τους καθολικούς φορτιστές για όλα τα smartphones, είναι να διευκολύνει τη μεταφορά δεδομένων από το ένα τηλέφωνο στο άλλο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.

Το πρόβλημα πηγάζει ακριβώς από το χάσμα μεταξύ των δύο κυρίαρχων κόσμων κινητής τηλεφωνίας, του iOS και του Android, οι οποίοι μέχρι τώρα έκαναν την εναλλαγή μεταξύ συσκευών ιδιαίτερα δύσκολη.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη έρχεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, ο οποίος απαιτεί από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να διασφαλίζουν την πραγματική φορητότητα των δεδομένων. Η Apple και η Google εργάζονται, επομένως, πάνω σε μια κοινή λύση που θα επιτρέπει στους χρήστες να μεταφέρουν απευθείας πληροφορίες, όπως επαφές, μηνύματα, φωτογραφίες και δεδομένα εφαρμογών, κατά την εγκατάσταση μιας νέας συσκευής, μειώνοντας δραστικά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεταβάσεις στο οικοσύστημα.

Η αλλαγή αποτελεί επίσης μέρος της ευρύτερης διαδικασίας διαλειτουργικότητας που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι την 1η Ιουνίου 2026, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάρτιο του 2025, η Apple θα πρέπει να κάνει το iOS πιο ανοιχτό σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών. Μεταξύ των προγραμματισμένων βελτιώσεων θα είναι η δυνατότητα για smartwatches εκτός Apple να διαχειρίζονται τις ειδοποιήσεις iPhone και η ταχύτερη αντιστοίχιση με εξωτερικά αξεσουάρ, φέρνοντας την εμπειρία πιο κοντά σε αυτήν που προορίζεται επί του παρόντος για το Apple Watch.

Συνολικά, αυτά τα μέτρα στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων μεταξύ των οικοσυστημάτων και στη διευκόλυνση της ελευθερίας επιλογής των χρηστών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

10:36WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Βγείτε αμέσως από τη θάλασσα αν δείτε τετράγωνα κύματα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Το DNA αναγνωρίζει νέα θύματα της καταδικασμένης αποστολής στην Αρκτική μετά από 180 χρόνια

10:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων - Προφυλακίστηκε ο ένας λογιστής 

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

10:00ΕΥ ΖΗΝ

6 πράγματα που πρέπει να κάνετε το πρωί για μείωση της φλεγμονής όλη την ημέρα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

«Κάποιος πρέπει να εξηγήσει...»: Τραμπ κατά Πάπα Λέοντα για τον «άχρηστο» δήμαρχο του Σικάγο

09:44WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νησί που εξαφανίστηκε κάτω από τον ωκεανό πριν από εκατομμύρια χρόνια

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη σε μία ημέρα από το 2027: Πώς θα λειτουργεί το νέο ψηφιακό σύστημα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαΐου 1453- Άγνωστες λεπτομέρειες

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο «φιδοκυνηγός» Robert F. Kennedy Jr. - Nέο βίντεο από τη «συνάντησή του» με δηλητηριώδη κροταλία

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Toyota Century SUV κοστίζει στη Ρωσία πιο πολύ και από Rolls-Royce

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα την Τρίτη για τη Διαφάνεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Άφραγκη η Choupette, η γάτα κληρονόμος του σχεδιαστή Λάγκερφελντ - Πού πήγε το 1,5 εκατ δολάρια;

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel - Τέλος του μήνα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του – Δίνουν μάχη οι γιατροί

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμανε συναγερμός από το ECMWF για ακραία θερμή εισβολή: Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Μέδουσες, λεοντόψαρα και νέα είδη στις ελληνικές θάλασσες - Τι πρέπει να έχουμε μαζί στην παραλία - Δείτε live πού υπάρχουν μέδουσες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για έγκυο από εισβολή διαρρήκτη στο διαμέρισμά της - Πήδηξε ταράτσες, και έριξε σχοινί

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 31 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

10:06ΥΓΕΙΑ

Η «συνταγή» για 8 ώρες ύπνου στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα για τη γήρανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ