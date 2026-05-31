Ιράν: Η στιγμή που διαδηλωτές γκρεμίζουν άγαλμα του Κασέμ Σουλεϊμανί

Ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που διαδηλωτές στο Ιράν, κατεδαφίζουν το μνημείο του πρώην διοικητή της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, έχει κάνει την εμφάνισή του, ξανά στο διαδίκτυο, μετά τη μερική αποκατάστασή του από το καθεστώς.

Πλάνα από το περιστατικό διαδόθηκαν σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Middle East 24 και το πρόγραμμα παρακολούθησης Tarikh Eran. Ωστόσο πρόκειται για βίντεο από τις επεισοδιακές διαδηλώσεις του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος ηγήθηκε της επίλεκτης Δύναμης Κουντς, πέθανε τον Ιανουάριο του 2020 στη Βαγδάτη σε αεροπορική επιδρομή της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο εσωτερικό, οι επίσημες αρχές τον τοποθετούν ως εθνικό ήρωα, αλλά για την αντιπολίτευση, η φιγούρα του παρέμεινε σύμβολο ενός σκληρού θεοκρατικού καθεστώτος.