Παλαιοντολόγοι στο Νέο Μεξικό μόλις ανακάλυψαν ένα δίποδο ερπετό με ράμφος με μία παράξενη συγγένεια

Snapshot Το Labrujasuchus expectatus είναι ένα δίποδο ερπετό με ράμφος χωρίς δόντια, συγγενικό των κροκοδείλων, που ζούσε πριν από 212 εκατομμύρια χρόνια στο Νέο Μεξικό.

Ανήκει στην οικογένεια Shuvosauridae, μια ομάδα αρχόσαυρων με δίποδη στάση και ράμφος, που προηγήθηκαν εξελικτικά των ορνιθομίμοσαυρων δεινοσαύρων κατά πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια.

Η μορφή με δίποδη στάση, μικρά χέρια και ράμφος εξελίχθηκε ανεξάρτητα και σε δύο ξεχωριστούς κλάδους ερπετών, γεγονός που αποτελεί παράδειγμα συγκλίνουσας εξέλιξης.

Η ανακάλυψη γεφυρώνει ένα εξελικτικό κενό μεταξύ παλαιότερων και νεότερων shuvosaurs και υποδηλώνει πολυπλοκότητα στην εξέλιξη των χαρακτηριστικών μορφών των ερπετών της Τριαδικής περιόδου.

Η μελέτη του Labrujasuchus αναδεικνύει ότι η εξέλιξη δεν ακολουθεί πάντα μονογραμμικές πορείες, καθώς διαφορετικοί κλάδοι δοκιμάζουν παρόμοιες μορφές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Την άνοιξη του 2026, μια ομάδα παλαιοντολόγων υπό την ηγεσία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κομητείας του Λος Άντζελες περιέγραψε επίσημα ένα νέο είδος ερπετού που ανακαλύφθηκε σε ένα λατομείο στο βόρειο Νέο Μεξικό.

Το ζώο περπατούσε στα δύο πόδια. Είχε ένα ράμφος χωρίς δόντια. Τα χέρια του ήταν μικρά και κοντά στο σώμα του. Η φιγούρα ήταν σχεδόν σαν ενός μικρού δεινόσαυρου, αλλά δεν ήταν... Αποδείχθηκε συγγενής του κροκοδείλου. Ζούσε πριν από 212 εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν εξελιχθεί οποιοσδήποτε δεινόσαυρος σε αυτό το συγκεκριμένο σχήμα, σε έναν κόσμο όπου ο κλάδος του γενεαλογικού δέντρου που τελικά θα παρήγαγε τους σύγχρονους κροκόδειλους και αλιγάτορες πειραματιζόταν με σχεδόν κάθε μορφή που μπορούσε να πάρει ένα ερπετό.

Το ζώο ονομάστηκε Labrujasuchus expectatus. Ανήκει σε μια μικρή ομάδα του Ύστερου Τριαδικού που ονομάζεται Shuvosauridae. Οι shuvosaurs ήταν αρχόσαυροι με ράμφος, δίποδοι, με μικρά χέρια, που περιπλανιόνταν στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από περίπου 235 έως 201 εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακοίνωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κομητείας του Λος Άντζελες σχετικά με την ανακάλυψη τα περιγράφει ως ξαδέλφια των κροκοδείλων, των οποίων οι σιλουέτες μοιάζουν πολύ με τους ορνιθομίμοσαυρους, μια ομάδα δεινοσαύρων της Κρητιδικής περιόδου, των οποίων το σύγχρονο αντίστοιχο είναι κάτι σαν στρουθοκάμηλος. Η ίδια μορφή με μακριά πόδια, μικρά χέρια και ράμφος εξελίχθηκε σε δύο ξεχωριστές γενεαλογίες ερπετών, που χωρίζονται από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.

Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση συγκλίνουσας εξέλιξης. Δύο διακριτοί κλάδοι, υπό παρόμοιες οικολογικές πιέσεις, καταλήγουν σε παρόμοιες λύσεις. Αυτό που κάνει το Labrujasuchus ενδιαφέρον είναι ποια πλευρά του γενεαλογικού δέντρου έφτασε εκεί πρώτη. Ο κλάδος των κροκοδείλων παρήγαγε αυτό το σχέδιο κατά την Τριασική περίοδο. Ο κλάδος των δεινοσαύρων, ο οποίος τελικά θα έδινε origine στους ορνιθομίμοσαυρους, δεν έφτασε σε αυτό μέχρι την Κρητιδική περίοδο, πάνω από εκατό εκατομμύρια χρόνια αργότερα.

Το ίδιο το πλάσμα ήταν μέτριου μεγέθους, με ένα ράμφος χωρίς δόντια που εξυπηρετούσε σχεδόν διαφορετικό σκοπό από το στόμα ενός κροκοδείλου. Οι σύγχρονοι κροκόδειλοι χαρακτηρίζονται από σειρές κωνικών δοντιών. Ο Labrujasuchus δεν είχε κανένα.

Η κάλυψη της ανακάλυψης από το Mirage News παραθέτει τον Άλαν Τέρνερ, τον κύριο συγγραφέα και καθηγητή ανατομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, σχετικά με τη σημασία της διαμόρφωσης του δίποδου ράμφους. Ο διποδισμός, σημειώνει, είναι ένας δρόμος που έχουν βαδίσει οι δεινόσαυροι και αργότερα τα πουλιά, αλλά μια μοναδική διαδρομή για τους συγγενείς των κροκοδείλων. Λειτούργησε για αυτά τα πλάσματα, γι' αυτό και το ίδιο πρότυπο συνέχισε να επανεμφανίζεται κατά τη διάρκεια των επόμενων διακοσίων εκατομμυρίων ετών της ιστορίας των σπονδυλωτών.

Η αναφορά του Phys.org σχετικά με την ανακάλυψη περιγράφει μερικά από τα είδη με τα οποία συνυπήρχε ο Labrujasuchus: τα λαγερπετίδια, μικρά δίποδα ξαδέλφια των δεινοσαύρων, των οποίων οι απόγονοι τελικά θα πετούσαν στον ουρανό ως πτερόσαυροι· τον Drepanosaurus, ένα δέντρο-κατοικίδιο με ένα μόνο νύχι σε κάθε χέρι, παρόμοιο με αυτό του δέντρου-βραδύποδα, και μια πρεσβυτική ουρά· το Vancleavea, ένα υδρόβιο θωρακισμένο ερπετό που έμοιαζε με ένα μικρό υποβρύχιο άρμα.

Το Ύστερο Τριαδικό ήταν μια περίοδος ευρείας πειραματικής δοκιμής, με διαφορετικούς κλάδους να δοκιμάζουν μορφές που αργότερα θα γίνονταν πρότυπο για εντελώς ξεχωριστά είδη ζώων.

Οι shuvosaurs, συμπεριλαμβανομένου του Labrujasuchus, ήταν η γενιά που δοκίμαζε τη διαμόρφωση δίποδου-με ράμφος-μικρών χεριών. Το γεγονός ότι αυτό τελικά θα γινόταν το κυρίαρχο πρότυπο για τους θερόποδους δεινόσαυρους, και αργότερα για τα πουλιά, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι συγγενείς των κροκοδείλων έφτασαν εκεί πρώτοι.

Η περιγραφή της ανακάλυψης από το Discover Wildlife σημειώνει ότι η ομάδα επεξεργάζεται το υλικό εδώ και δύο δεκαετίες, και το νέο είδος αναγνωρίστηκε ως γεφυρώνοντας ένα συγκεκριμένο εξελικτικό κενό μεταξύ δύο προηγουμένως γνωστών shuvosaurs από την περιοχή: ενός παλαιότερου και ενός νεότερου. Η ομάδα είχε εύλογη βεβαιότητα, δεδομένου του χρονικού κενού και του μορφολογικού προτύπου, ότι πιθανώς υπήρχε μια ενδιάμεση μορφή που περίμενε να περιγραφεί. Το όνομα του είδους expectatus αντανακλά ακριβώς αυτό: το αναμενόμενο απροσδόκητο.

Το βαθύτερο ενδιαφέρον για τον Labrujasuchus έχει λιγότερη σχέση με το πλάσμα μεμονωμένα και περισσότερο με αυτό που υποδηλώνει για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά η εξέλιξη. Οι τυπικές περιγραφές τείνουν να υποθέτουν ότι οι κλάδοι αναπτύσσουν τις χαρακτηριστικές τους μορφές μία φορά και ότι οι παραλλαγές εξαπλώνονται από εκεί. Τα απολιθώματα της Τριαδικής περιόδου συνεχίζουν να αποκαλύπτουν το αντίθετο.