Πόλος έλξης Μετέωρα, Καλαμάτα, Ιωάννινα και Σιάτιστα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

«Βουλιάζουν» από κόσμο οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί και τα παραθαλάσσια θέρετρα, όμως οι προτιμήσεις των εκδρομέων δεν περιορίζονται εκεί. Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι ταξιδιώτες για εναλλακτικούς προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η Καλαμπάκα, στην αγκαλιά των επιβλητικών βράχων των Μετεώρων, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι επιβλητικοί βράχοι των Μετεώρων αποτελούν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους τουρίστες που επέλεξαν να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Καλαμπάκα.

Άκρως καλοκαιρινό είναι το σκηνικό στη Μεσσηνία, όπου ο καλός καιρός και οι υψηλές πληρότητες «βάζουν φωτιά» στην τοπική εστίαση και τον τουρισμό.

«Ο καιρός έχει βοηθήσει, έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό, η Καλαμάτα έχει κόσμο, τα ξενοδοχεία έχουν υψηλή πληρότητα, νομίζω είμαστε κοντά στο 100%», λέει ο πρόεδρος του συλλόγου καταστημάτων εστίασης Καλαμάτας, Νίκος Μαλαπέτσας.

Σε ολόκληρη τη Μεσσηνία η πληρότητα ξεπερνά το 95% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Την ίδια ώρα, το γραφικό νησάκι της λίμνης Παμβώτιδας στα Ιωάννινα, με τη φυσική του ομορφιά την πλούσια ιστορία του και την τοπική γαστρονομία του παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ηπείρου.

Η πληρότητα στον νομό Ιωαννίνων ξεπερνά το 70%, με το νησί των Ιωαννίνων να αποτελεί τον πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Η τουριστική κίνηση χτύπησε κόκκινο και στη Δυτική Μακεδονία, με την ιστορική Σιάτιστα με τη μοναδική αρχιτεκτονική της, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού, να την καθιστούν έναν προορισμό που κερδίζει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες.

Για το τριήμερο το Αγίου Πνεύματος έχουν φτάσει από κάθε γωνιά της Ελλάδας στη Σιάτιστα επισκέπτες που απολαμβάνουν το καλό κρασί, τον πολιτισμό, την ιστορία αλλά και τα αρχοντικά ενός τόπου μοναδικού.

Από το νότο μέχρι το βορρά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδωσε μια σημαντική “ανάσα” σε εκδρομείς αλλά και επιχειρηματίες του τουρισμού.

