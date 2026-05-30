Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

Τουρίστες πηδούσαν στη θάλασσα καθώς το πλοίο βυθίστηκε μέσα σε μια ώρα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια
YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το τουριστικό πλοίο «Big Boss Diamond» βυθίστηκε ανοικτά των τουρκικών ακτών στην Αττάλεια με 148 επιβαίνοντες, προκαλώντας πανικό.
  • Το περιστατικό οφείλεται πιθανώς σε μηχανική βλάβη ή φωτιά στον κινητήρα, με τους επιβάτες να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν.
  • Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οι τουρκικές αρχές και παραπλέοντα σκάφη, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.
  • Όλοι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά και οι κρουαζιέρες θα συνεχιστούν προσωρινά με άλλο σκάφος της εταιρείας.
  • Στο πλοίο επέβαιναν και 20 παιδιά, καθώς το δρομολόγιο ήταν δημοφιλές και προσέφερε πάρτι με απεριόριστο αλκοόλ.
Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν 148 άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολλοί ξένοι τουρίστες, όταν το θεματικό τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond» άρχισε να βυθίζεται ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μεσόγειο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή κοντά στο «Νησί του Παραδείσου» (Paradise Island), κατά τη διάρκεια ημερήσιας κρουαζιέρας. Το εντυπωσιακό σκάφος, το οποίο οι διαχειριστές του διαφημίζουν ως το μεγαλύτερο «πειρατικό» πλοίο στην Τουρκία, άρχισε να μπάζει νερά στον κόλπο Akvaryum, με αποτέλεσμα να βυθιστεί εντός μίας μόλις ώρας.

Σκηνές πανικού και άμεση κινητοποίηση

Στο πλοίο επέβαιναν και 20 παιδιά, καθώς το συγκεκριμένο δρομολόγιο αποτελούσε δημοφιλή επιλογή για οικογένειες, προσφέροντας παράλληλα πάρτι με απεριόριστο αλκοόλ.

Βίντεο και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε, με δεκάδες τουρίστες που φορούσαν τα μαγιό τους να πηδούν στη θάλασσα για να σωθούν, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να κρατηθούν από το κατάστρωμα του πλοίου που έγερνε επικίνδυνα.

«Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι είμαι ζωντανή και κατάφερα να βγω από εκεί μέσα», δήλωσε μια Βρετανίδα τουρίστρια. Αρκετοί επιβάτες απέδωσαν το ατύχημα σε μηχανική βλάβη, με έναν από αυτούς να αναφέρει ότι εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα, ενώ ένας άλλος δήλωσε: «Η μηχανή εξερράγη και έπρεπε να πηδήξουμε από το ένα σκάφος στο άλλο».

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης

Η κινητοποίηση των τουρκικών αρχών και των παραπλεόντων σκαφών ήταν άμεση, αποτρέποντας μια μεγάλη τραγωδία.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Κυβερνήτης της Μούγλα ανέφερε: «Μετά τη σχετική αναφορά, δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή συντόνισαν την εκκένωση των πολιτών με τη συνδρομή κοντινών σκαφών. Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξαν θύματα, τραυματισμοί ή προβλήματα υγείας. Όλοι οι απομακρυνθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά».

Λίγες ώρες πριν από το ατύχημα, οι επιβάτες διασκέδαζαν στο κατάστρωμα, χωρίς να υποψιάζονται τι θα ακολουθούσε. Η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, ευχαριστώντας το κοινό για το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους και ενημερώνοντας ότι οι κρουαζιέρες θα συνεχιστούν προσωρινά με άλλο σκάφος της εταιρείας.

*Με πληροφορίες από The Sun

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ