Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η αυξημένη κίνηση για το τριήμερο και η εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων δοκιμάζουν τις αντοχές των οδηγών.

Όταν το διάστημα αναμονής πλησιάζει ή και ξεπερνάει τη 1,5 ώρα, τότε το σύστημα βιομετρικών ελέγχων δεν εφαρμόζεται και γίνεται η αναζήτηση με τον παραδοσιακό τρόπο για να μην καθυστερούν περισσότερο οι ταξιδιώτες.

Οι εκδρομείς από τρίτες χώρες, Σκόπια, Σερβία και Αλβανία δεν διαμαρτύρονται ιδιαίτερα, μιας και γνωρίζουν ότι αυτή είναι μία ευρωπαϊκή οδηγία, που πρέπει να ολοκληρωθεί και δηλώνουν ότι έχουν κατανόηση.

Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, πρέπει να κατέβουν οι επιβάτες και να περάσουν από τον έλεγχο και τα 50 άτομα, που βρίσκονται σε κάθε ένα από αυτά. Θεωρητικά, κάθε άτομο χρειάζεται, αν ληφθούν βιομετρικά στοιχεία, δύο λεπτά για να περάσει τα σύνορα και να γίνει ο ακριβής έλεγχος ως προς τα δεδομένα και να δημιουργηθεί ο φάκελος για κάθε πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΤ, από τις έξι το πρωί μέχρι αυτήν την ώρα ελέγχθηκαν περίπου 88.585 διαβατήρια για την είσοδο στη χώρα, με τον φόρτο εργασίας για τους αστυνομικούς να είναι τεράστιος και τις ουρές επίσης.

Πηγή: ΕΡΤ