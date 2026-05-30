Χαλκιδική: Ανεμοστρόβιλος παρέσυρε τα πάντα σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα – Βίντεο
Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε τέντες, σιδεριές και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/05) στο Λάκκωμα της Χαλκιδικής, όταν ένας ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» τα πάντα στον διάβα του σε πίστα karting.
Ο ανεμοστρόβιλος παρέσυρε τέντες, σιδεριές και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές στην εγκατάσταση.
Ο διεθνής αγώνας καρτ ξεκίνησε στις 29 Μαΐου και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου. Η διοργάνωση συνεχίζεται κανονικά σήμερα, μετά την αποκατάσταση των ζημιών.
