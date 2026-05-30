Δένδιας: Εμβληματική πράξη αντίστασης το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από Γλέζο και Σάντα
Η ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα 85 χρόνια από την ηρωική πράξη του Μανώλη Γλέζου και του Λάκη Σάντα
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα πέντε χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος - τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά - και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης».
Και υπογράμμισε: «Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».
