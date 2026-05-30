Δένδιας: Εμβληματική πράξη αντίστασης το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από Γλέζο και Σάντα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Ογδόντα πέντε χρόνια πριν, ο Μανώλης Γλέζος - τον οποίο είχα την τιμή να γνωρίζω προσωπικά - και ο Λάκης Σάντας, κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης».

Και υπογράμμισε: «Μία από τις πρώτες και πλέον εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα».