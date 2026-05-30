Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης: Συγκίνηση στο τελευταίο του μάθημα στη Νομική Κομοτηνής

Συγκίνηση επικράτησε στην τελευταία διάλεξη του καθηγητή Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως εν ενεργεία τακτικού Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου με θέμα «Σύνταγμα και Συνταγματισμός στον 21ο αιώνα», που διεξήχθη την Πέμπτη 28 Μαΐου.

Το τελευταίο μάθημα του Καθηγητή, στάθηκε αφορμή για να συγκεντρωθούν στα πανεπιστημιακά έδρανα παλιοί και νέοι φοιτητές και συνάδελφοι του κ. Δερβιτσιώτη, για να του ευχηθούν για την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής του πορείας, παρότι όλοι εξέφρασαν την πεποίθηση πως θα συνεχίσει να προσφέρει στη Νομική επιστήμη αλλά και την εκπαίδευση.

Ο δάσκαλος και οι συμφοιτητές

Όπως γράφει το paratiritis-news.gr, στο μάθημα «παρανέβησαν» εξ αποστάσεως όλες οι γενιές του Πανεπιστημίου: ο κ. Κώστας Μαυριάς, Καθηγητής Συνταγματικού δικαίου και πρώην Πρύτανης του ΔΠΘ, που ήταν καθηγητής του, ο κ. Κώστας Ρέμελης, πρώην Πρύτανης ΔΠΘ και ο κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης, πρώην Κοσμήτορας της Σχολής, και οι δύο συμφοιτητές του και αργότερα συνάδερφοι καθηγητές, ο κ. Στέλιος Κουτνατζής, ΓΓ της Κυβέρνησης και Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, και ο κ. Γεώργιος Καράτζιος, πρώην φοιτητής του Τμήματος και σήμερα υποψήφιος Διδάκτορας στο Παρίσι, οι οποίοι έπλεξαν το εγκώμιο του Καθηγητή, «ενός από τους σκαπανείς», όπως τονίστηκε, «του Κοινοβουλευτικού Δικαίου στη χώρα, ενός γενναίου Νομικού και ενός εξαιρετικού εκπαιδευτικού και έντιμου ανθρώπου, ενός από τους ανθρώπους», όπως τόνισε ο κ. Μαυριάς, «που δεν υποχώρησαν ποτέ στις ηθικές τους αρχές, και επέβαλαν πάντα αυτό που τους συνέστηνε η έννοια της ηθικής».

Όλες οι γενεές των φοιτητών παρούσες

Παράλληλα το παρών έδωσαν πολλοί συνάδερφοι και φίλοι από τα ακαδημαϊκά έδρανα στην Κομοτηνή, μεταξύ των οποίων ο Κοσμήτορας της Νομικής κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, η πρ. Γραμματέας της Νομικής Σχολής κ. Μάρθα Κάλλου- Περδίκη, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Θόδωρος Σαββάκης, η Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κ. Σοφία Μιχαλιτσούδη, η Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Νομικής Κομοτηνής «Πρωταγόρας» κ. Έλπη Μπλεκάτση, ο πρώην Υπουργός κ. Γιώργος Πεταλωτής, ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Σπουδών κ. Γιάννης Πραγγίδης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της ΠΑΜΘ κ. Παναγιώτης Χαλβαζής, ο κ. Επαμεινώνδας (Νώντας) Αδαμακόπουλος, πρ. Προϊστάμενος της ΔΟΥ Κομοτηνής, ο Συνθέτης και Στιχουργός κ. Κώστας Λειβαδάς, ο κ. Γιώργος Μανανάς, οι δικηγόροι και πρώην φοιτητές του κ.Δερβιτσιώτη, κ. Δημήτρης Σαχινίδης, Θανάσης Γκλαβίνας, Κώστας Μουρτοπάλλας και Χάρης Παρασκευόπουλος, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου όπως οι κ. Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, Ευαγγελία Κόλα, Ντενίζ Μεμέτ, Νόπη Μαρουφίδου, Νότης Χαραλαμπίδης, Λίνα Μπίτσου, ο δημοσιογράφος κ. Σπύρος Λάτσας, η αρχιτέκτονας κ. Κάσση Τσολάκη και πολλοί πολλοί άλλοι.

Συγκίνηση στο τελευταίο μάθημα και συνειδητοποίηση των νέων «ορθολογικοτήτων»

Ανοίγοντάς το μάθημα, ο κ. Δερβιτσιώτης τόνισε πως αναπολώντας 42 χρόνια εργασίας, σκέφτεται πως είναι μια φυσαλίδα μέσα στο χρόνο, ευχαριστώντας όλους όσους έδωσαν το παρών στην τελευταία του διάλεξη στο αμφιθέατρο, ευχαριστώντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Μπαίνοντας στο θέμα του μαθήματος, αναφέρθηκε στο Σύνταγμα, και τις προκλήσεις που φέρνει η μεταβολή των συνθηκών που ήταν ήδη παρούσες στις αρχές του αιώνα, και πλέον απολύτως ορατές.

Εγείρονται λοιπόν, και ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, ζητήματα ισορροπιών μεταξύ των διαφόρων πολιτειακών θεσμών, η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μια ομάδα «ορθολογικοτήτων» που διεκδικούν τη δική τους κανονικότητα, όπως η Τεχνολογία, η Οικονομία, η φατριαστική συμπεριφορά των πολιτικών μας κομμάτων, αλλά και η ηθικοποίηση της πραγματικότητας.

Αφού ανέλυσε τις διάφορες σκέψεις και προτάσεις που δημιουργούνται από αυτά τα ζητήματα, κατέληξε επισημαίνοντας πως είμαστε ήδη μία αρκετά ώριμη δημοκρατία που παρουσιάζει μεν σημεία κόπωσης, αλλά η αναθεωρητική λειτουργία μπορεί να διορθώνει καταστάσεις.

Αναμνηστικό σκίτσο του Βαγγέλη Χερουβείμ

Κλείνοντας την εκδήλωση, οι παρευρισκόμενοι φοιτητές του από άλλα μέρη της Ελλάδας, Θανάσης Γκλαβίνας, Χάρης Παρασκευόπουλος και Κώστας Μουρτοπάλλας προσέφεραν στον κ. Δερβιτσιώτη δύο γελοιογραφίες με τον ίδιο πρωταγωνιστή, ως αναμνηστικό της παρουσίας του στη Σχολή. Μία εξ αυτών την υπογράφει ο πτυχιούχος της Σχολής, διακεκριμένος σκιτσογράφος, Βαγγέλης Χερουβείμ. Η δεύτερη ήταν του Στάθη και προέκυψε με τη χρήση ΑΙ.

