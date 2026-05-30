Παιανία:Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι -Στο επίκεντρο η ασφάλεια των ανηλίκων

Snapshot Ένας 12χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία.

Το παιδί παραβίασε σήμα STOP, δεν φορούσε κράνος και χρησιμοποιούσε κινητό κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 80 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, πολλά με ανήλικους χρήστες.

Ζητούνται αυστηρότερα μέτρα, όπως υποχρεωτική χρήση κράνους και επιβολή προστίμων για παραβάσεις.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση κινητού και η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται ένας 12χρονος έπειτα από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Παιανίας, σε ένα ακόμη περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφαλή χρήση των συγκεκριμένων μέσων μετακίνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, το παιδί φέρεται να παραβίασε σήμα STOP κατά την πορεία του, ενώ δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο τη στιγμή του ατυχήματος, γεγονός που ενδέχεται να συνέβαλε στην απώλεια της προσοχής του.

Αυξάνονται τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

Το περιστατικό στην Παιανία έρχεται να προστεθεί σε μια ολοένα και μεγαλύτερη λίστα ατυχημάτων που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε γονείς, ειδικούς και αρχές.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί περίπου 80 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αρκετά από αυτά να αφορούν ανήλικους χρήστες.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα μεταξύ παιδιών και εφήβων, συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους όταν δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας.

Ζητούνται αυστηρότεροι κανόνες

Με αφορμή τα συνεχόμενα περιστατικά, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατίθενται είναι η υποχρεωτική χρήση κράνους, η αυστηρότερη επιτήρηση της κυκλοφορίας ανηλίκων, η επιβολή προστίμων για επικίνδυνες παραβάσεις, αλλά και η ενίσχυση της ενημέρωσης γύρω από τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες.

Προβληματισμός για την ασφάλεια των ανηλίκων

Το νέο σοβαρό ατύχημα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια των ανηλίκων που χρησιμοποιούν καθημερινά ηλεκτρικά πατίνια για τις μετακινήσεις τους.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η κατάσταση της υγείας του 12χρονου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

