Χρυσοχοΐδης για πατίνια: «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους - Υποχρεωτική ασφάλιση»

Στο νέο αυστηρότερο πλαίσιο που θα ισχύσει για τα πατίνια στους δρόμους, μετά και τα συνεχή περιστατικά ακόμα και με θανάσιμους τραυματισμούς, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Μπαίνει τέλος στη χρήση πατινιών από ανήλικους και έρχεται σειρά μέτρων, ρυθμίσεων και περιορισμών για τους ενήλικους, έτσι όλα τα πατίνια να έχουν «κόφτη», να μην μπορούν να κυκλοφορούν σε όλους τους δρόμους, όπως για παράδειγμα σε ταχείας κυκλοφορίας.

Όπως είπε, πρέπει να μπουν κανόνες, να μην εγκαταλείπουν τα πατίνια στα πεζοδρόμια, κάτι για το οποίο θα έχουν την ευθύνη οι Δήμοι, ενώ θα πρέπει τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα, και να φέρουν ειδικό σήμα.

Αναφορικά με τους Δήμους, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εξήγησε, πως θα πρέπει να έχουν καθορισμό αριθμό πατινιών που θα κυκλοφορούν στους δρόμους τους, ώστε να μην υπάρχει ασυδοσία.

Ο κ.Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση των ελέγχων στα νησιά, με τα ενοικιαζόμενα μηχανάκια και γουρούνες, για τις οποίες ήταν σαφής, πως πρέπει να καταργηθούν.

Όσον αφορά στην πανεπιστημιακή αστυνομία, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση του, για την παρουσία της σε χώρους εκπαίδευσης, λέγοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι ασφάλεια και όχι αστυνομία. Όπως είπε θα δοθεί βαρύτητα στην ελεγχόμενη ελεγχόμενη είσοδος, και ήδη ξεκινάνε οι σχετικές μελέτες από το υπουργείο Παιδείας. Όπως είπε πλέον η εικόνα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχει αλλάξει, καθώς δεν υπάρχουν πουθενά καταλήψεις, και τα πρόσφατα επεισόδια τα απέδωσε στις εντάσεις των φοιτητικών εκλογών.