Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

Μάρτυρες αναφέρουν πως έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, πριν παρασύρει την 71χρονη γυναίκα και τελικά σκοτωθεί ο ίδιος  

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο μοτοσικλετιστής έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και κινούνταν σε σούζα πριν χάσει τον έλεγχο και συγκρουστεί με αυτοκίνητο στην Καλλιθέα.
  • Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία 71χρονη πεζή που βρισκόταν στο σημείο και παρασύρθηκε.
  • Ο δικυκλιστής έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης.
  • Δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε αποκλεισμό οδών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.
  • Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.
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Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο το βράδυ της Πέμπτης, καθώς θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10, στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος μοτοσικλετιστής φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και να κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του σε σούζα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μηχανή εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση παρασύρθηκε μία 71χρονη γυναίκα που βρισκόταν πεζή στο σημείο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν τον θάνατο του δικυκλιστή. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας προχώρησαν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στον αποκλεισμό παρακείμενων οδών για τη διευκόλυνση της επιχείρησης και τη συλλογή στοιχείων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ο 28χρονος ήταν το 22ο θύμα τροχαίου στην Ελλάδα τους τελευταίους 22 μήνες.

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