Τραμπ: «Έχουμε απεριόριστα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών»
Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε εκ νέου τις αναφορές περί επικίνδυνα μειωμένων αποθεμάτων, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «πολύ καλή κατάσταση».
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- Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές περί μειωμένων αμερικανικών αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών.
- Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστη προμήθεια και τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών.
- Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο απορρίπτουν τα δημοσιεύματα για επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα οπλικών συστημάτων.
- Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τη διαρροή των πληροφοριών.
Τις αναφορές ότι τα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών έχουν μειωθεί σε ανησυχητικά επίπεδα διέψευσε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
«Έχουμε απεριόριστη προμήθεια», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».
«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν επίσης απορρίψει επανειλημμένα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα επιθετικών και αμυντικών οπλικών συστημάτων έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.
Ο Τραμπ είχε νωρίτερα δεσμευτεί ότι θα εντοπίσει όσους διέρρευσαν τις σχετικές πληροφορίες.