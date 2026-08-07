Τραμπ: «Έχουμε απεριόριστα αποθέματα όπλων και πυρομαχικών»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε τις αναφορές περί μειωμένων αμερικανικών αποθεμάτων όπλων και πυρομαχικών.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν απεριόριστη προμήθεια και τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο απορρίπτουν τα δημοσιεύματα για επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα οπλικών συστημάτων.

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εντοπίσει τους υπεύθυνους για τη διαρροή των πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Τις αναφορές ότι τα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών έχουν μειωθεί σε ανησυχητικά επίπεδα διέψευσε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε απεριόριστη προμήθεια», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

«Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump:



We have certain types of munitions that are very powerful that we have an unlimited supply of.



We have others where it's a little bit tighter, and we are getting them in on a daily basis. pic.twitter.com/1e9AdrfKGJ — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο έχουν επίσης απορρίψει επανειλημμένα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα επιθετικών και αμυντικών οπλικών συστημάτων έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα.

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα δεσμευτεί ότι θα εντοπίσει όσους διέρρευσαν τις σχετικές πληροφορίες.