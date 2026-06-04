Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6) στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, οδηγός μοτοσικλέτας εξετράπη της πορείας του παρασύροντας μια πεζή.

Λόγω ανατροπής της μοτοσικλέτας, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν αναφέρουν αν το θύμα φορούσε κράνος.

Η γυναίκα που παρασύρθηκε μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Είναι άγνωστη, μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας της.

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