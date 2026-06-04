Ναύπακτος: «Κόλλησε το γκάζι και δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο», λέει ο 75χρονος οδηγός

Snapshot Ένας 75χρονος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, το οποίο κινήθηκε ανεξέλεγκτα και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε πεζοδρόμιο, τραπεζοκαθίσματα και σταθμευμένα οχήματα.

Ο οδηγός υποστηρίζει ότι το γκάζι κόλλησε ξαφνικά και δεν μπόρεσε να πατήσει φρένο, με το περιστατικό να εξελίσσεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η σύζυγός του εκτιμά ότι πιθανόν υπήρξε μηχανικό πρόβλημα στο όχημα, το οποίο είναι αυτόματο και σχετικά παλιό με 260.000 χιλιόμετρα.

Ο οδηγός δηλώνει ότι οδηγεί προσεκτικά και δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε ατύχημα, ενώ προσπάθησε να αποφύγει μεγαλύτερες ζημιές αφήνοντας το αυτοκίνητο να κινηθεί προς την αριστερή πλευρά. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στη Ναύπακτο. Το αυτοκίνητο κινήθηκε ανεξέλεγκτα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε πάνω σε πεζοδρόμιο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το όχημα παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, έξι σταθμευμένα δίκυκλα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο ακόμη αυτοκίνητα, πριν ακινητοποιηθεί, αφήνοντας πίσω του εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Ο 75χρονος οδηγός, μιλώντας στο Mega δίνει τη δική του εκδοχή για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι όλα συνέβησαν ξαφνικά και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Όπως αναφέρει, «κόλλησε το γκάζι» και δεν μπόρεσε να πατήσει φρένο, ενώ η εξέλιξη έγινε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η σύζυγός του σημειώνει πως ο ίδιος δεν κατάλαβε ακριβώς τι συνέβη, εκτιμώντας ότι πιθανόν υπήρξε μηχανικό πρόβλημα στο όχημα.

«Κόλλησε το γκάζι, λέει. Δεν κατάλαβε και καλά καλά τι έγινε. Αλλά έχει την εντύπωση ότι κόλλησε το γκάζι και δεν μπορούσε να δώσει εντολή. Το αυτοκίνητο είναι και αυτόματο».

«Οδηγούσα και έφυγε. Τώρα, κόλλησε το γκάζι, ξέρω τι μπορεί να έγινε; Αυτό έγινε σε δευτερόλεπτα μέσα. Δεν πάτησα φρένο καθόλου. Δεν πρόλαβα να πατήσω. Θα πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα τώρα εκεί πέρα και λιγότερο μπορεί να πήγαινα. Τώρα ξαφνικά κόλλησε το γκάζι. Εγώ αφού πήγε αριστερά τ’ αυτοκίνητο, από ‘κει που έπρεπε να πάει, τ’ άφησα να πάει εκεί. Δεν έστριψα τιμόνι, τίποτα, για να μη χτυπήσω άλλα αυτοκίνητα. Δεν έχω τρακάρει ποτέ μου εγώ, ούτε έχω ακουμπήσει πουθενά σε αυτοκίνητα. Εγώ οδηγώ πολύ προσεκτικά. Με φύλαξε ο Θεός, να μη σκοτώσω άνθρωπο. Μια χαρά πήγαινε το αυτοκίνητο. Εγώ είχα πάει μια βόλτα ένα χιλιόμετρο πιο πέρα, και γύρναγα σπίτι πάλι. Έχω δύο Mercedes. Άμα τις δεις, είναι αυτόματες, είναι καινούργιες, η μία είναι 3.000 κυβικά κι αυτή είναι 2.600. Είναι παλιές, ωραία αυτοκίνητα, αδούλευτα, αλλά προσεγμένα. Εγώ, μ’ αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, επειδή είναι μεγάλα. Και τα προσέχω πολύ. Κόλλησε το γκάζι, τι έγινε… και πήγα κι έπεσα πάνω στα τρία μηχανάκια. Αυτό το ‘χω γύρω στα 25 χρόνια. Είναι καλό αυτοκίνητο. Λες κι είναι καινούργιο, πάει. Αυτή είναι Mercedes, 2300. Δεν έχει πολλά χιλιόμετρα. 260.000 χιλιόμετρα έχει. Πήγε 10-15 μέτρα πέρα και ήταν κάτι μηχανάκια, τα ‘ριξε κάτω. Και χτύπησα πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο», ο ανέφερε ο οδηγός.

Διαβάστε επίσης