Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε η άδεια του 75χρονου οδηγού που λίγο έλειψε να παρασύρει μητέρα με παιδί

Snapshot Αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης του 75χρονου που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο.

Η άδεια θα επανεξεταστεί για τη σωματική και διανοητική ικανότητα του οδηγού.

Ο οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο και προκάλεσε πολλαπλές συγκρούσεις με οχήματα και εξοπλισμό καταστημάτων.

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το περιστατικό.

Μητέρα πρόλαβε να αρπάξει το παιδί της λίγα δευτερόλεπτα πριν το όχημα πέσει πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητό τους. Snapshot powered by AI

Στην αφαίρεση της άδειας οδήγησης του 75χρονου οδηγού που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο, κατά το οποίο μητέρα με το παιδί της γλίτωσαν την τελευταία στιγμή, προχώρησε το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.

Η άδεια θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να επανεξεταστεί η σωματική και διανοητική του ικανότητα για οδήγηση. Ο ηλικιωμένος οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, κατείχε κανονικά και νόμιμα άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το όχημά του εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο. Στη συνέχεια προσέκρουσε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, συγκρούστηκε με ακόμη ένα όχημα που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα και εξοπλισμό δύο καταστημάτων.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος σταμάτησε μόνο όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο επιχειρήσεων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Παρά τη σφοδρότητα των συγκρούσεων, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Υπενθυμίζεται ότι από το τροχαίο έχουν καταγραφεί οι εικόνες με τη μητέρα που αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο και άρπαξε το παιδί της λίγα δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο πέσει πάνω στο σταθμευμένο όχημά της, αποτρέποντας μια πιθανή τραγωδία.

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