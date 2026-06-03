Ναύπακτος: Οδηγός έπεσε σε σταθμευμένα ΙΧ – Τελευταία στιγμή σώθηκαν μητέρα και παιδί - Βίντεο

Snapshot Ηλικιωμένος οδηγός στην Ναύπακτο έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ και μοτοσυκλέτες κοντά στην πλατεία του λιμανιού.

Μητέρα που βρισκόταν κοντά αντιλήφθηκε την επικείμενη σύγκρουση και έσπευσε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά για να προστατευτούν.

Η μητέρα και το παιδί κατέφυγαν στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ και αποφεύχθηκαν σοβαροί τραυματισμοί.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με μελανιές και γρατζουνιές, χωρίς να διαπιστωθούν σοβαροί τραυματισμοί μετά τις εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Πανικό προκάλεσε ηλικιωμένος οδηγός το πρωί στην Ναύπακτο όταν σε δρόμο κοντά στην πλατεία του λιμανιού έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει μία μητέρα να έχει μόλις τελειώσει τα ψώνια της και να προσπαθεί να επιβιβάσει το παιδί της στο κάθισμα του συνοδηγού. Η γυναίκα αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι ο ηλικιωμένος οδηγός έχει χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και θα προσκρούσει πάνω στο δικό της ΙΧ.

Μέσα σε δευτερόλεπτα η γυναίκα παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά και πέφτει με δύναμη στην είσοδο ενός σούπερ μάρκετ για να γλιτώσουν. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, καθώς έφεραν μελανιές και γρατζουνιές. Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό.