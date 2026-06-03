Θανατηφόρο τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα - Νεκρός ο οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06) στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων – Βόλου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φαρσάλων με σοβαρά τραύματα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.