Θανατηφόρο τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα - Νεκρός ο οδηγός
Το Ι.Χ που οδηγούσε ο 70χρονος εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολώνα φωτισμού.
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06) στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων – Βόλου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολώνα φωτισμού.
Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φαρσάλων με σοβαρά τραύματα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.
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