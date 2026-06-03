Θανατηφόρο τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα - Νεκρός ο οδηγός

Το Ι.Χ που οδηγούσε ο 70χρονος εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολώνα φωτισμού.

Newsbomb

Θανατηφόρο τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα - Νεκρός ο οδηγός
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02/06) στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων – Βόλου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας σε κολώνα φωτισμού.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 70χρονος άνδρας, ο οποίος αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φαρσάλων με σοβαρά τραύματα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

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