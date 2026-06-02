Νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες

Snapshot Μια ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες, στη Λεωφόρο Τυρταίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 2 Ιουνίου.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ.

Στο νοσοκομείο επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της λόγω των σοβαρών τραυματισμών. Snapshot powered by AI

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στη Λεωφόρο Τυρταίου στις Αφίδνες, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε μία ηλικιωμένη πεζή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

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