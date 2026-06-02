Χανιά: Αχτίδα ελπίδας για το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι – Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του τρίχρονου παιδιού που είχε πέσει θύμα κακοποίησης - Την ίδια ώρα, τα τρία αδέλφια του παραμένουν στο Νοσοκομείο Χανίων αναμένοντας ασφαλή δομή φιλοξενίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χανιά: Αχτίδα ελπίδας για το 3χρονο κακοποιημένο κοριτσάκι – Βγαίνει από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η υγεία του τρίχρονου κοριτσιού που κακοποιήθηκε παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και αναμένεται να βγει σύντομα από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.
  • Το παιδί έχει αποσωληνωθεί και θα συνεχίσει να νοσηλεύεται σε θάλαμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής για περαιτέρω παρακολούθηση.
  • Η μητέρα και ο σύντροφός της έχουν προφυλακιστεί, αρνούμενοι όμως τις κατηγορίες κακοποίησης.
  • Τα τρία αδέλφια του κοριτσιού παραμένουν στο Νοσοκομείο Χανίων λόγω έλλειψης κατάλληλης δομής φιλοξενίας, παρά το γεγονός ότι είναι υγιή.
  • Οι κοινωνικές υπηρεσίες καλούνται να βρουν άμεσα ασφαλές περιβάλλον για τα αδέλφια, καθώς η παραμονή τους στο νοσοκομείο δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής.
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Eνθαρρυντική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του τρίχρονου κοριτσιού από τα Χανιά, η οποία είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τα σοβαρά τραύματα που έφερε και τα ευρήματα που παρέπεμπαν σε συστηματική κακοποίηση.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το κοριτσάκι αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ έχει ήδη αποσωληνωθεί, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία στους θεράποντες ιατρούς.

Το κοριτσάκι θα μεταφερθεί σε θάλαμο της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ, όπου θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό μέχρι να κριθεί ότι μπορεί να εξέλθει πλήρως από το νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί μεταφέρθηκε την 21ης Μαΐου στο ΠΑΓΝΗ με αιμάτωμα στον εγκέφαλο και εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους γιατρούς.

Από την πρώτη στιγμή οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ευρήματα που παρέπεμπαν ευθέως σε κακοποίηση, καταρρίπτοντας τους αρχικούς ισχυρισμούς της οικογένειας ότι τα τραύματα προκλήθηκαν έπειτα από ατύχημα σε παιδική χαρά.

Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί η 25χρονη μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της, μετά τις απολογίες τους στις ανακριτικές αρχές. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζουν πώς τραυματίστηκε το κοριτσάκι.

Αγωνία και για τα αδέλφια του

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο παραμένει και η τύχη των τριών αδελφών του παιδιού, τα οποία απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και φιλοξενούνται εδώ και περίπου δέκα ημέρες στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

Πρόκειται για τρία αγόρια ηλικίας έξι μηνών, έξι ετών και οκτώ ετών, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρειάζονται νοσηλεία. Ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν στο νοσοκομείο, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας για τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή τους οι γιατροί διαπίστωσαν σημάδια παραμέλησης, γεγονός που ενίσχυσε τον προβληματισμό γύρω από τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Έντονη ανησυχία εκφράζουν και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, οι οποίοι έχουν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τη φροντίδα των παιδιών. Όπως επισημαίνουν, η παραμονή τους σε έναν νοσοκομειακό χώρο δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες, καθώς πρόκειται για παιδιά υγιή και δραστήρια, που δεν θα έπρεπε να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για νοσηλεία ασθενών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η παρατεταμένη παραμονή τους στην Παιδιατρική Κλινική δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της μονάδας, ενώ το προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί σε ανάγκες που ξεπερνούν τον καθαρά νοσηλευτικό του ρόλο.

Για τον λόγο αυτό, κοινωνικές υπηρεσίες και αρμόδιοι φορείς καλούνται να δώσουν άμεσα λύση, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον φιλοξενίας για τα τρία παιδιά, είτε μέσω δομών προστασίας είτε μέσω διαδικασιών αναδοχής, όπου αυτό κριθεί εφικτό.

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