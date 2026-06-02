Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς

Snapshot Έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή.

Σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων αναμένονται στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.

Ορισμένα τρένα παραμένουν ακινητοποιημένα στους σταθμούς Ασπροπύργου, Κορίνθου και Άνω Λιοσίων.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 20:26 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Ασπρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1329 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Ασπροπύργου, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Κορίνθου και η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2300 (Πειραιάς - Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας» επισημαίνεται στην ενημέρωση της εταιρείας.

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