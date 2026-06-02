Αττική: Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο τον Μάϊο - 10 νεκροί και 619 τραυματίες

Snapshot Τον Μάιο στην Αττική σημειώθηκαν 526 τροχαία με 10 νεκρούς και 619 τραυματίες, εκ των οποίων 11 σοβαρά.

Τα κύρια αίτια των ατυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση κανόνων από πεζούς.

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων αύξησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 38.346 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 989 για οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ και 3.619 για μη χρήση κράνους.

Άλλες σημαντικές παραβάσεις περιλαμβάνουν 1.396 για υπερβολική ταχύτητα, 2.131 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και 886 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Snapshot powered by AI

Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 619 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 608 ελαφρά) σε 526 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Μάιο, στην περιοχή της Αττικής.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεωνπου εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις, από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.396 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 3.619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

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